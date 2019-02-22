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ABD'de saldırı hazırlığındaki eski subay tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 00:22 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırı planlayan eski ABD Sahil Güvenlik subayı Christopher Paul Hasson tutuklandı - Hasson'un Maryland eyaletindeki evinde yapılan aramada onlarca kutu uyuşturucu ilacın yanı sıra çok sayıda tabanca, otomatik tüfek, av tüfeği ve binden fazla mermi ele geçirildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat Partili siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırı planlayan ve kendisini "beyaz ırkçı" olarak tanımlayan eski ABD Sahil Güvenlik subayı Christopher Paul Hasson tutuklandı.

Hasson'un Maryland eyaletindeki evinde yapılan aramalarda onlarca kutu uyuşturucu ilacın yanı sıra çok sayıda tabanca, otomatik tüfek ve av tüfeği ile binden fazla mermi ele geçirildi.

2011'de Norveç'te 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Breivik'ten ilham aldığı öne sürülen saldırganın hedef listesinde, Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'nun Demokrat Partili Azınlık Lideri Chuck Schumer'in olduğu belirtildi.

Zanlının listesinde ayrıca New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, New Jersey Senatörü Cory Booker, Connecticut Senatörü Richard Blumenthal ve California Senatörü Kamala Harris'in yanı sıra CNN muhabirleri Don Lemon, Chris Cuomo ve Van Jones, MSNBC muhabirleri Chris Hayes, Ari Melber ve Joe Scarborough'un yer aldığı öne sürüldü.

Savcılık belgelerine göre kendini "beyaz ırkçı" olarak niteleyen eski subay, 2017'de yazdığı bir elektronik posta taslağında "Dünyadaki hemen hemen herkesi öldürme yönteminin hayalini kuruyorum. Sanırım bir salgın en başarılısı olur ama gereken İspanyol nezlesini, botulizmi, şarbonu nasıl elde ederim? Emin değilim ama bir yolunu bulacağım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bölge Savcısı Robert Hur, zanlı hakkında "Sanık, bu ülkede daha önce nadiren görülen düzeylerde masum sivil katletmeye niyetli." ifadelerine yer verdi.

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ABD Brevik Demokrat maryland pelosi saldırgan

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