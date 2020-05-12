"ABD'de Salgın Döneminde Dolandırıcılık Arttı"

Corona virüsü salgını ABD’de bir dizi yolsuzluğun ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasına neden oldu. İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı soruşturma birimi geçen haftalarda sahte testlerin de dahil olduğu sahte ürün ve ilaçlar nedeniyle 300 kadar dava açtı.

Yetkililer hastanelere var olmayan maske ve koruyucu ekipman satışı yapmaya çalışanları da tespit etti. Bu yolsuzluğa karışan Georgialı bir yatırım yöneticisinin, 1000 kadar yatırımcının dolandırıldığı ‘‘Ponzi oyunu’’ nedeniyle zaten federal suçlamalarla karşı karşıya olduğu anlaşıldı. Yetkililer gelecek aylarda başka davaların da açılmasını beklediklerini söyledi.

Ülke genelinde yetkililer yalnızca var olmayan koruyucu ekipmanları satmaya çalışanları bulmakla kalmadı, Corona virüsü test kitlerinden tedavi maskelerine ve temizlik malzemelerine kadar bir dizi sahte ürün de ele geçirdi.

Göç ve Gümrük Muhafaza’ya bağlı Ulusal Fikri Mülkiyet Hakları Merkezi Başkanı Steve Francis, ABD’ye 20 kadar ülkeden gelen ve binlerce web sitesi üzerinden satılan sahte ürünleri takip ettiklerini bildirdi.