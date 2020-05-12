"ABD'de Salgın Döneminde Dolandırıcılık Arttı"

Corona virüsü salgını ABD’de bir dizi yolsuzluğun ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasına neden oldu. İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı soruşturma birimi geçen haftalarda sahte testlerin de dahil olduğu sahte ürün ve ilaçlar nedeniyle 300 kadar dava açtı.
Yetkililer hastanelere var olmayan maske ve koruyucu ekipman satışı yapmaya çalışanları da tespit etti. Bu yolsuzluğa karışan Georgialı bir yatırım yöneticisinin, 1000 kadar yatırımcının dolandırıldığı ‘‘Ponzi oyunu’’ nedeniyle zaten federal suçlamalarla karşı karşıya olduğu anlaşıldı. Yetkililer gelecek aylarda başka davaların da açılmasını beklediklerini söyledi.
Ülke genelinde yetkililer yalnızca var olmayan koruyucu ekipmanları satmaya çalışanları bulmakla kalmadı, Corona virüsü test kitlerinden tedavi maskelerine ve temizlik malzemelerine kadar bir dizi sahte ürün de ele geçirdi.
Göç ve Gümrük Muhafaza’ya bağlı Ulusal Fikri Mülkiyet Hakları Merkezi Başkanı Steve Francis, ABD’ye 20 kadar ülkeden gelen ve binlerce web sitesi üzerinden satılan sahte ürünleri takip ettiklerini bildirdi.
Francis, daha önce sektörde olmayan bir dizi yatırımcının ortaya çıkarak koruyucu malzeme satmaya başladıklarını bildirdi.
Bunlardan biri de Christopher A. Parris. Parris, ülkede salgının ilk haftalarında yaşanan koruyucu malzeme eksikliği sırasında kendisini ameliyat maskesi tedarikçisi olarak tanıttı ve birkaç hafta içinde siparişlerden milyonlarca dolar kazanç sağladı. Ancak bu satışları yaparken Parris’in elinde hiç maske yoktu.
İç Güvenlik soruşturmaları kapsamında şimdiye kadar 370 dava açıldı ve ‘‘Sahte Umut Operasyonu’’ adı verilen operasyon kapsamında 11 kişi tutuklandı.
ABD Göç ve Gümrük Muhafaza birimi başkan vekili Matthew Albence, bu faaliyetlerin çok yaygın olduğunu ve her gün bir yenisinin ortaya çıktığını söylüyor. Albence, ‘‘Biz yalnızca bu derin suç eyleminin yüzeyini kazıyoruz’’ diye konuştu.
Parris, Ponzi Oyunu adı verilen dolandırıcılık soruşturması kapsamında davasını beklerken şartlı tahliye edilmişti. Yetkililer Parris’in, Savaş Muharipleri İşleri Bakanlığı’ndan 125 milyon yüz maskesi ve diğer sağlık malzemelerini satmak için 750 milyon dolarlık sipariş almaya çalışırken geçen ay yakalanarak tutuklandığını bildirdi.
Parris henüz yolsuzluk suçlamalarını kabul etmedi. Avukatı da Associated Press (AP) haber ajansına konuyla iligli yorum yapmayı reddetti.
Parris, 3 milyon maske ile diğer koruyucu ekipmana sahip Encore Sağlık Grubu adlı bir şirketi temsil ettiğini iddia ediyor.
Mahkeme belgelerinde belirtildiği üzere Parris, Lousiana eyaletinin Baton Rouge kentinde daha önce devletle iş yapan ve devlet kurumlarına koruyucu malzeme satmaya çalışan bir şirkete ulaştı. Mart ayı sonunda ciddi sağlık malzemesi sıkıntısı çeken Savaş Muharipleri Bakanlığı’yla temas kurdu.
Bakanlık malzeme sıkıntısı sırasında bile malzeme için ödediği fiyatın 15 kat üstünün istenmesinden şüphelendi ve konuyu denetleme birimi aracılığıyla İç Güvenlik Bakanlığı’na taşıdı.
Ancak federal yetkililer Parris’e ait bir hesaba Mart ve Nisan aylarında, kimliği belirsiz kurumlar tarafından koruyucu malzeme siparişi karşılığı 7,4 milyon dolar yatırıldığını tespit etti. Parris bu paranın 1,1 milyon dolarından fazlasını yurt dışındaki hesaplara aktardı. Bunlardan İsviçreli bir şirkete ait bankanın da paravan şirket olduğu düşünülüyor.
ABD hükümeti Parris’in hesaplarından 3,2 milyon dolardan fazlasına el koydu.