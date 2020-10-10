ABD’de Salgın Gölgesindeki Seçime 23 Gün Kaldı

Seçime 23 gün kala heyecan artıyor. Adaylar bir yandan tartışma programlarında kozlarını paylaşmaya devam ediyor, diğer yandan tartışmalı konularda seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. Bu konuların başındaysa seçim güvenliği geliyor.

Geri sayımın sürdüğü seçim sürecinde bu haftaya damgasını vuran başkan yardımcısı adayları arasındaki tartışma oldu.

Başkan yardımcıları tartışmasına hangi konular damga vurdu?

61 yaşındaki Başkan Yardımcısı Mike Pence ve 55 yaşındaki California Senatörü Kamala Harris Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde kozlarını paylaştı. İlk kez beyaz olmayan bir kadın aday tartışma için sahnedeydi.

İki başkan yardımcısı adayının bu tek tartışmasına büyük ölçüde Corona virüsü salgını, adayların sağlık durumu, Çin ve ABD ilişkileri üzerinden bazı dış politika başlıkları damga vurdu. Her iki adayın da 90 dakika boyunca hem güçlü oldukları hem de kendilerini savunmak zorunda kaldıkları anlar oldu. Ama hafızalarda yer edecek çok belirgin çıkışlar yaşanmadı.

İlk tartışma programında Başkan Donald Trump, hileye neden olabileceğini savunduğu posta yoluyla oy kullanmaya dayanan bir seçim sonucunu "kabul etmeyeceği" konusundaki tavrını açıkça ortaya koymuştu.