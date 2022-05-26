ABD'de Salgın Haline Gelen Okullarda Silahlı Saldırılar

ABD’de okullarda düzenlenen silahlı saldırılar neredeyse günlük bir rutin haline geldi. Aileler çocuklarını okula gönderirlerken büyük bir endişe duyuyorlar.

Teksas’ta yaşanan ve 19’u çocuk ikisi öğretmen 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırı gündemdeyken Salı günü başkent Washington’da yine bir ilkokulun hemen dışında yaşanan silahlı saldırıda 3 öğrenci yaralandı. Bundan bir gün önce hafta başında da Philadelphia’da 3 lise öğrencisi okuldan çıktıkları sırada silahla yaralandılar.

Geride bıraktığımız hafta içerisinde de Michigan, Louisiana ve Tennessee’de üç okulda mezuniyet törenlerinde silahlı saldırılar oldu ve öğrenciler yaralandı.

Benzer saldırıları takip eden araştırmacı David Riedman’a göre bu yıl okullardaki silahlı saldırı olayları rekor düzeye ulaşmış vaziyette. Yılın geride kalan 5 ayında ABD’de neredeyse her gün bir okulda silahlı bir olay yaşanıyor.

Uzmanlar irili ufaklı bu saldırı olaylarının adeta bir salgın haline geldiğini ve büyük olay olmadıkça medyada yer almadığından toplumun büyük kesimi tarafından fark edilmediğine dikkat çekiyorlar.

Riedman’ın kayıtlarına göre bu yıl şu ana kadar okullarda 137 silahlı saldırı olayı meydana geldi. Bu neredeyse her gün bir silahlı saldırı anlamına geliyor. Geride bıraktığımız yıl da ABD’deki okullarda toplam 249 silahlı saldırı olayı yaşandı.

Reuters haber ajansına konuşan Riedman, silahlı saldırı olaylarının genelde lise düzeyinde okullarda sıklıkla yaşandığına dikkat çekiyor. Henüz lise çağındaki öğrencilerin silah taşımaya başlamasının saldırıların artmasına neden olduğu belirtiliyor.

Teksas’taki olayın öncesinde yaşanan okullardaki silahlı saldırılarda 7’si öğrenci 27 kişi ölürken 77 kişi de yaralandı.

Şiddet Projesi adılı grubun kurucularından olan ve 4 ve daha fazla sayıda kişinin hayatını kaybettiği toplu saldırıları takip eden James Densley de her geçen gün yaşanan saldırıların daha ölümcül hale geldiğine dikkat çekiyor. Densley, ABD’nin en kanlı okul saldırılarının son 10 yıl içerisinde yaşandığını hatırlatıyor.

Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlkokulu’nda 2012 yılında yaşanan silahlı saldırıda 26 kişi, 2018 yılında Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırıda 17 kişi ve son olarak Teksas Uvalde’deki saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de okullarda ana sınıflarından başlamak üzere üniversiteler dahil öğrenci ve eğitimcilere olası bir silahlı saldırıda yapmaları gerekenler konusunda eğitimler veriliyor ve bu konuda okullarda tatbikatlar yapılıyor.

Son dönemde bazı okullar öğrencilerin gelmesinin ardından ana giriş kapılarını bazılarında da dersler esnasında sınıfların kapılarını dahi olası bir saldırı tehlikesine karşı kilitli tutuyorlar. Teksas’ta bazı okullarda öğretmenlerin silah kullanma eğitimi aldıkları da biliniyor.

Saldırılara karşı önlem almak isteyen okullar arasında kurşun geçirmez cam ve kapılar taktıran, özel kilitler kullanan ve özel silahlı güvenlik görevlileri kiralayan okulların sayısı da her geçen gün artıyor.

