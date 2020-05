ABD’de Salgın Hastalıkla Ön Safta Mücadele Veren Türk Doktorlar

TAMA'nın, kendisi de hekim olan eşiyle birlikte, 1997'de Amerika'ya eğitim için geldiklerinde kendilerine kucağını açan köklü bir dernek olduğunu belirten Özden, ''Henüz üst ihtisasını yapan bir öğrenciyken, New York'ta böyle bir derneğin varlığı bizi çok mutlu etmişti. Kendimizi yeni geldiğimiz bu ülkede yalnız hissetmemiştik. TAMA, bilgi paylaşımının çok yoğun olduğu, çeşitli seminerlerin düzenlendiği, dayanışmanın pekiştirildiği bir dernektir. İş nedeniyle San Francisco'ya taşınmamız bizi dernek faaliyetlerinden biraz uzaklaştırdı ama New York'a geri dönünce dernek toplantılarına yeniden katılmaya başladık. Ben, sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. Bir de bu azınlıkta olan bir gruba ait bir kuruluşsa, daha da önemli hale geliyor. Ben, böyle bir kuruluşta aktif çalışmayı hep istedim ve geçen sene TAMA Başkanlığını Dr. Nejat Kıyıcı'dan devraldım” diye konuştu.

TAMA Başkanı Özden, ABD’deki Türk doktorların salgın hastalıkla fedakar bir şekilde mücadele ettiklerini kaydederek, “Dr. Sine Aras Akten, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İç Hastalıkları ve Nefroloji eğitimini ABD'de tamamladı. Şu anda New York'ta Woodhull Hastanesi'nde nefrolog ve poliklinik direktörü olarak çalışmakta. Dr. Akten, salgın sırasında ön sıralarda hasta takibi ve çalışmaları ile New York eyaletinin en fazla etkilenen yerlerinden olan Brooklyn'deki hastalara yardımcı olmuştur. İlk COVID-19'lu hastasını 10 Mart’ta görmüş ve giderek artan hasta sayılarıyla çok uzun saatler boyunca büyük bir özveriyle çalışmıştır. Dr. Akten, özellikle Mart ve Nisan döneminin hem çok hasta kaybı olması nedeniyle, hem de koruma amaçlı olarak ailesinden izole olduğu için çok zor geçtiğini anlatır. Türk medyasında bilgilendirici birçok yayın yapan Dr. Akten, New York’ta COVID-19 hastalarında ilk böbrek biyopsilerinden birini gerçekleştirmiştir ve böbrek hasarını anlamaya yönelik bir çalışma yapmaktadır. Dr. Ergin Koçyıldırım, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, 2002'de kalp damar cerrahisi uzmanı oldu ve bunu takiben İngiltere'de çocuk kalp cerrahisi uzmanlığı eğitimi aldı. Su anda, Pittsburgh Üniversitesi'nde pediatrik kalp damar cerrahı olarak klinik çalışmalarına devam ederken mekanik kardiyak yardım cihazları ve kök hücre üzerine akademik çalışmalar yapmaktadır. Dr. Koçyıldırım, salgın sırasında hem Amerikan hem de Türk medyasında bilgilendirici yazıları ve konuşmaları ile ön plana çıkmıştır. Bu kısa zamanda, COVID-19 üzerine bütün gelişmeleri takip edip, 4 makale yazmış ve birçok TV tartışma programına ve haber bültenine canlı bağlantı yapmıştır. En son yaklaşık 6500 doktorun izlediği, yeniden açılım konusunda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği bir webinara konuşmacı olarak katılmıştır. Bu hekimlerimiz, TAMA üyelerinin COVID-19 sırasında yaptıkları çalışmalara sadece birkaç örnek. Bu süre içerisinde birçok üyemiz hem Amerika'da hem de Türkiye'de, hastalarına ve topluma yararlı olabilmek için fedakarca çalışmışlardır ve halen çalışmaktadırlar” diye konuştu.

Dr. Rabia Gürses Özden kimdir?

TAMA Başkanı Özden, özgeçmişini şöyle ifade etti: “Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimini aldıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde oftalmoloji ihtisasımı tamamladım. Amerika'da glokom klinik üst ihtisasımı, New York Eye and Ear Infirmary'de yaptım. Üst ihtisas sonrasında, çalışmalarıma, NYEEI'de ve Glaucoma Associates of New York’ta 'da yaklaşık beş sene devam ettim. Uzun süredir tıbbi cihaz ve ilaçların klinik olarak geliştirilmesinde (ARGE'de) çalışıyorum. Son zamanlarda görme kaybı ve işitme kaybının genetik terapi klinik ARGE’si üzerinde uzmanlaştım. Şu anda bir biotech olan Akouos, INC.'in Chief Develoment Officer'i olarak çalışıyorum. 2019 yılından beri TAMA'nın başkanlığını yapıyorum.”