ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

Paket kapsamında kişilere 600 dolar doğrudan ödeme verilecek, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Senatonun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, "Nihayet Amerikan halkına ileteceğimiz bazı güzel haberlerimiz var" dedi.

Paket, Mart ayında kabul edilen 2,4 trilyon dolarlık ekonomik yardımın ardından ABD tarihindeki en büyük ikinci teşvik olacak.

Pazar günü anlaşmayı açıklayan McConnell, "Ulusumuzun çok uzun süredir duyması gereken şeyi nihayet duyurabiliyoruz: Daha fazla yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından açıklandı. Ancak paketin hâlâ resmi olarak oylanması gerekiyor.

Paket, koronavirüs salgını sebebiyle zor durumdaki işletmeler için maddi yardım ve işsizlik programları da dahil olmak üzere destekleri içeriyor.

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, 900 milyar dolarlık bir yardım paketinde anlaşmaya varıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre ise kira yardımı için de 25 milyar dolar sağlanacak.

Kongre, paketi Eylül 2021'e kadar hükümet programlarını finanse edecek 1,4 trilyon dolarlık bir bütçe tasarısına dahil etmeyi hedefliyor.

12 milyon Amerikalı'nın işsizlik yardımları son bulacaktı

Daha önce açıklanan paket kapsamındaki pek çok destek bu ay sonunda sona eriyordu. Bununla birlikte de yaklaşık 12 milyon Amerikalıya sunulan işsizlik yardımları da son bulması bekleniyordu.

Perşembe günü açıklanan yeni işsizlik verilerine göre ülkede geçtiğimiz hafta 885 bin kişi işsizlik yardımı için başvuru yaptı.

Bu Eylül ayından bu yana bir hafta içinde görülen en yüksek sayı.

Tartışmalar sürüyordu

Kongre'nin sözkonusu yardım paketi tasarısını Cuma gününe kadar geçirmesi bekleniyordu, ancak müzakereler hafta sonu boyunca devam etti.

Yaşanan gecikmeler, hükümetin bir bütçe tasarısı olmadan kapanıp kapanmayacağı konusunda endişelere de yol açmıştı.

Washington, federal hükümetin mali yılının başlangıcı olan Ekim ayından bu yana geçici bütçeyle faaliyet gösteriyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında koronavirüs yardım paketine yönelik tartışmalar yaşanıyordu.