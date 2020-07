ABD'de Salgın Nedeniyle Ölü Sayısı 150 Bini Aştı

ABD’de resmi verilere göre Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede vaka sayısı da 4,5 milyonu buldu.

Ülkede son olarak bir günde 1461 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, dünyada en fazla Corona virüsü vakasının tespit edildiği ülke durumunda.

ABD’de Florida, Teksas ve California gibi eyaletlerdeki vaka sayıları dünyadaki birçok ülkedeki vaka sayılarını dahi geride bırakmış durumda. Bu üç eyalette de vaka sayıları 400 binin üzerinde.

Ancak bu üç eyaletteki artışa rağmen salgının başında ABD’de en çok etkilenen eyaletler olan New York ve New Jersey halen daha ülkede en çok can kaybı görülen eyaletler durumunda olmayı sürdürüyor. New York’ta salgın nedeniyle 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD’li sağlık uzmanları pek çok eyalette normalleşmenin çok erken başlamasının yüksek vaka sayıları ve ölümlerin nedeni olduğunu söylüyorlar. Ayrıca federal düzeyde önlem ve kısıtlamaların yeterince alınmamış olmasının da yine vaka sayılarının yüksek olmasına sebep olduğu belirtiliyor. Federal hükümetin önlemleri belirlememesi nedeniyle normalleşme, seyahat uyarıları ve maske kullanımı gibi pekçok kural eyaletten eyalete değişiklik gösteriyor.