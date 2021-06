ABD’de Salgına Bağlı Can Kaybı 600 Bini Aştı

Salgın hastalığının başından beri tüm verileri küresel çapta yayınlayan John Hopkins Üniversitesi, ABD’de geçen yılın Mart ayından günümüze kadar Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 600 bini aştığını açıkladı. John Hopkins verilerine göre, şimdiye kadar dünyada salgın hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı da 3,8 milyon kişiye ulaştı. Salgın nedeniyle ABD’de yaşamının yitirenlerin sayısının dünya genelinin yüzde 16’sını oluşturduğu belirtildi.

John Hopkins verilerine göre şimdiye kadar dünyada toplam vaka sayısı 176 milyonu aşarken, ABD’deki vaka sayısı da 34 milyonu geçti. Dünyada salgına bağlı en fazla ölümlerin ABD’de yaşandığı, ABD’yi 488 bin kişiyle Brezilya’nın, 377 bin kişiyle de Hindistan’ın izlediği kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ü olan 145 milyondan fazla Amerikalı tam olarak aşılanırken, 174 milyon kişiye de en az bir doz aşı yapıldı.

Corona virüsü salgınının verilerini günlük olarak yayınlayan diğer bir kaynak Worldometers’a göre de ABD’de en fazla can kaybı California eyaletinde oldu. California’da 63 bin 190 kişi yaşamını kaybetti. California’yı 52 bin 169 ölümle Teksas eyaleti izledi. ABD’de can kaybında üçüncü sıradaysa Florida eyaleti 37 bin 265 can kaybıyla yer aldı. Son verilere göre ABD’de en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı on eyalet ise şöyle: