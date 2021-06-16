ABD’de Salgına Bağlı Can Kaybı 600 Bini Aştı

Salgın hastalığının başından beri tüm verileri küresel çapta yayınlayan John Hopkins Üniversitesi, ABD’de geçen yılın Mart ayından günümüze kadar Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 600 bini aştığını açıkladı. John Hopkins verilerine göre, şimdiye kadar dünyada salgın hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı da 3,8 milyon kişiye ulaştı. Salgın nedeniyle ABD’de yaşamının yitirenlerin sayısının dünya genelinin yüzde 16’sını oluşturduğu belirtildi.
John Hopkins verilerine göre şimdiye kadar dünyada toplam vaka sayısı 176 milyonu aşarken, ABD’deki vaka sayısı da 34 milyonu geçti. Dünyada salgına bağlı en fazla ölümlerin ABD’de yaşandığı, ABD’yi 488 bin kişiyle Brezilya’nın, 377 bin kişiyle de Hindistan’ın izlediği kaydedildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 44'ü olan 145 milyondan fazla Amerikalı tam olarak aşılanırken, 174 milyon kişiye de en az bir doz aşı yapıldı.
Corona virüsü salgınının verilerini günlük olarak yayınlayan diğer bir kaynak Worldometers’a göre de ABD’de en fazla can kaybı California eyaletinde oldu. California’da 63 bin 190 kişi yaşamını kaybetti. California’yı 52 bin 169 ölümle Teksas eyaleti izledi. ABD’de can kaybında üçüncü sıradaysa Florida eyaleti 37 bin 265 can kaybıyla yer aldı. Son verilere göre ABD’de en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı on eyalet ise şöyle:
1- California: 3 milyon 803 bin 789 vaka; 63 bin 190 can kaybı
2- Teksas: 2 milyon 979 bin 334 vaka; 52 bin 169 can kaybı
3- Florida: 2 milyon 346 bin 153 vaka; 37 bin 265can kaybı
4- New York: 2 milyon 163 bin 931 vaka; 53 bin 876 can kaybı
5- Illinois: 1 milyon 387 bin 760 vaka 25 bin 490can kaybı
6- Pennsylvania: bir milyon 213 bin 801 vaka; 27 bin 624 can kaybı
7- Georgia: 1 milyon 128 bin 870 vaka; 21 bin 158 can kaybı
8- Ohio: 1 milyon 107 bin 225 vaka; 20 bin 91 can kaybı
9- New Jersey: 1 milyon 19 bin 794 vaka; 26 bin 334 can kaybı
10- North Carolina: 1 milyon 8 bin 926 vaka; 13 bin 292 can kaybı