“ABD’de Salgına Yakalanan Çocuk Sayısı Arttı”

ABD’de milyonlarca çocuğun okula başlamasından birkaç hafta önce yayınlanan bir rapora göre çocuklar arasında Corona virüsü vakaları Temmuz ayının son iki haftasında yüzde 40 arttı.
Yetkililer okulların yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime başlayıp-başlamaması tartışmasını değerlendirirken, sağlık uzmanları da çocuklar ve gençler arasında Corona virüsü vakalarını yakından takip ediyor.
Trump Yönetimi, yeni eğitim döneminde okulların öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta bulunacağı şekilde eğitime yeniden başlaması için eyaletleri teşvik ediyor. Ancak vaka sayılarının yükselişte olduğu eyaletlerde sağlık yetkilileri okulların yüz yüze eğitime başlaması konusuna daha temkinli yaklaşıyor.
Amerikan Pediatri Uzmanları Akademisi (American Academy of Pediatrics) ve Çocuk Hastanesi Birliği (Children's Hospital Association) 16-30 Temmuz tarihleri arasında 338 binden fazla çocuğun Corona virüsüne yakalandığını bildirdi.
49 eyalet, New York, başkent D.C, Porto Riko ve Guam’ın da dahil olduğu araştırmanın sonucuna göre bu vakaların büyük kısmı ABD’nin güney ve batısındaki eyaletlerde görüldü.
Raporda artışın nedeni üzerinden tahmin yapılmadı. ABD’de son dönemde Corona virüsü test sayısı arttırıldı. Öte yandan tıbbi çalışmalar çocukların virüse yakalanabileceği ve virüsü bulaştırabileceği kaygılarını arttırdı.
Amerika Pediatri Uzmanları Birliği Corona virüsünden kaynaklanan ağır solunum yolu hastalığının çocuklarda görülme olasılığının düşük olduğunu ortaya koydu. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de çocukların ağır semptomlar yaşama oranının düşük olduğunu bildirdi.
CDC son olarak okullarla ilgili kılavuzunu, bulundukları mahallelerde kontrol altına alınamayan yüksek vaka sayısı görülmemesi halinde okulların açılması tavsiyesinde bulunarak güncellemişti.
Chicago ve Los Angeles’ta okullar yeni eğitim yılına çevrimiçi (online) derslerle başlamayı planlıyor. Bir dönem salgının merkezi konumundaki New York ise sonbahar döneminde tüm okul bölgelerinde en azından bazı derslerin yüz yüze yapılması kararını aldı.
Çocuklar ABD’de Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 162 binden fazla kişinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. ABD’de toplam vaka sayısı 5 milyonu geçti. Bu da dünyadaki toplam vaka sayısının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.