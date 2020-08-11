“ABD’de Salgına Yakalanan Çocuk Sayısı Arttı”

ABD’de milyonlarca çocuğun okula başlamasından birkaç hafta önce yayınlanan bir rapora göre çocuklar arasında Corona virüsü vakaları Temmuz ayının son iki haftasında yüzde 40 arttı.

Yetkililer okulların yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime başlayıp-başlamaması tartışmasını değerlendirirken, sağlık uzmanları da çocuklar ve gençler arasında Corona virüsü vakalarını yakından takip ediyor.

Trump Yönetimi, yeni eğitim döneminde okulların öğrencilerin fiziksel olarak sınıfta bulunacağı şekilde eğitime yeniden başlaması için eyaletleri teşvik ediyor. Ancak vaka sayılarının yükselişte olduğu eyaletlerde sağlık yetkilileri okulların yüz yüze eğitime başlaması konusuna daha temkinli yaklaşıyor.

Amerikan Pediatri Uzmanları Akademisi (American Academy of Pediatrics) ve Çocuk Hastanesi Birliği (Children's Hospital Association) 16-30 Temmuz tarihleri arasında 338 binden fazla çocuğun Corona virüsüne yakalandığını bildirdi.

49 eyalet, New York, başkent D.C, Porto Riko ve Guam’ın da dahil olduğu araştırmanın sonucuna göre bu vakaların büyük kısmı ABD’nin güney ve batısındaki eyaletlerde görüldü.