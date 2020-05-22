ABD'de salgında 39 milyon kişi işsiz kaldı

Ülkede salgında hayatını kaybedenler için ise bugün bayraklar yarına indiriliyor.Dünyada koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ülke olan ABD'de eyaletler yavaş yavaş ekonomilerini açmaya başlasa da işsizlik artmaya devam ediyor.

ABD hükümeti, salgının ülkede ortaya çıkmasından bu yana son iki ay içinde işsizlik ödeneğine başvuran Amerikalıların sayısının 39 milyona yaklaştığını açıkladı.

Federal İstihdam Dairesi, geçen hafta 2 milyon 400 bin kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğunu ve ödenek için başvuranların toplam sayısının 38 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.

ABD'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı, koronavirüs öncesi döneme kıyasla 10 kat artmış durumda.

"İŞSİZLİK YÜZDE 20-15'İ BULABİLİR"

Nisan ayında kayıtlara geçen işsizlik oranı yüzde 14,7 seviyesindeydi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise ülkede işsizlik oranının Mayıs ya da Haziran aylarında yüzde 20-25'i bulabileceğini tahmin ediyor. Bu oran ABD'de son olarak 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran'da görülmüştü.

Öte yandan ABD'de bazı şirketlerin, kısıtlamalar gevşetilmeye başlanınca işten çıkardıkları kişileri yeniden işe almaya başladığı bildiriliyor. ABD'deki üç büyük otomotiv üreticisinin 130 bin çalışanının, ayrıca Toyota ve Honda'nın çalışanlarının iki ay sonra tekrar fabrikalara döndüğü açıklandı.