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ABD'de salgında 39 milyon kişi işsiz kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

ABD’de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 39 milyona yaklaştı.

ABD'de salgında 39 milyon kişi işsiz kaldı

Ülkede salgında hayatını kaybedenler için ise bugün bayraklar yarına indiriliyor.Dünyada koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ülke olan ABD'de eyaletler yavaş yavaş ekonomilerini açmaya başlasa da işsizlik artmaya devam ediyor.

ABD hükümeti, salgının ülkede ortaya çıkmasından bu yana son iki ay içinde işsizlik ödeneğine başvuran Amerikalıların sayısının 39 milyona yaklaştığını açıkladı.

Federal İstihdam Dairesi, geçen hafta 2 milyon 400 bin kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğunu ve ödenek için başvuranların toplam sayısının 38 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.

ABD'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı, koronavirüs öncesi döneme kıyasla 10 kat artmış durumda.

"İŞSİZLİK YÜZDE 20-15'İ BULABİLİR"

Nisan ayında kayıtlara geçen işsizlik oranı yüzde 14,7 seviyesindeydi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise ülkede işsizlik oranının Mayıs ya da Haziran aylarında yüzde 20-25'i bulabileceğini tahmin ediyor. Bu oran ABD'de son olarak 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran'da görülmüştü.

Öte yandan ABD'de bazı şirketlerin, kısıtlamalar gevşetilmeye başlanınca işten çıkardıkları kişileri yeniden işe almaya başladığı bildiriliyor. ABD'deki üç büyük otomotiv üreticisinin 130 bin çalışanının, ayrıca Toyota ve Honda'nın çalışanlarının iki ay sonra tekrar fabrikalara döndüğü açıklandı.

Ancak bazı şirketler ise işten çıkarmalara devam ediyor. Uber, taşıma hizmetine talep azaldığı için 3 bin çalışanının daha işine son verdiğini duyurdu. Dijital yayın yapan Vice, Quartz ve BuzzFeed'in, dergi yayıncısı Conde Nast'ın ve The Economist dergisinde işten çıkarmalar olduğu belirtiliyor.

ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 5 milyonu aştı, 330 bin kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de ise vaka sayısı 1,5 milyonu geçerken can kayıpları da 100 bine ulaştığı yaklaşmış durumda.

En çok can kaybının olduğu ABD'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenler için üç gün ulusal yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Cuma gününden itibaren üç gün boyunca ABD'de bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

ABD'de vaka sayıları artmaya devam etse de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Trump ekonominin yeniden açılması konusunda ısrarlı. Trump salgının başından bu yana salgını önemsemeyerek ve bilim adamlarının tavsiyelerini dikkate almayarak hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmakla eleştiriliyor.

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