ABD'de salgında can kaybı çeyrek milyona ulaştı

Ndew York’ta okullar kapandı. Japonya’dan İsviçre’ye vaka artışı hız kesmiyor.Koronavirüs aşı çalışmaları büyük bir hızla ilerlese de salgın da hızla yayılmaya devam ediyor, can kayıpları gün geçtikçe artıyor.

ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 250 bine yükselirken ABD en fazla can kaybı veren ülke oldu. 11 milyonu geçen sayı ile en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio şehirdeki bin 800 okulun kapandığını duyurdu. ABD'de hızla artan vaka sayıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok eyalet ve şehirde restoranların kapalı alanlarında yemek yeme, bir araya gelen kişi sayısına kısıtlama gibi yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ülkede son 24 saatte 157 bin 950 yeni vaka tespit edildi.

DSÖ: Avrupa en kötü etkilenen bölge

Avrupa'da da durum iyiye gitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın dünyada salgından en kötü etkilenen bölge olduğunu açıkladı. DSÖ'ye göre yeni vakaların yüzde 46'sı ve ölümlerin yüzde 49'u Avrupa'da kaydedildi.