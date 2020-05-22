HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Salgında Ölenlerin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi

ABD’de Salgında Ölenlerin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi

22.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Corona salgınında hayatını kaybedenlerin anısına Ulusal Anma Günü olan Pazartesi gününe kadar, ülkede üç gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı

ABD’de Salgında Ölenlerin Anısına Bayraklar Yarıya İndirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Corona salgınında hayatını kaybedenlerin anısına Ulusal Anma Günü olan Pazartesi gününe kadar, ülkede üç gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Buna göre ABD ve ABD’ye bağlı bölgelerde, askeri üsler ve diplomatik temsilciliklerde bayraklar Cuma gününden itibaren yarıya indirildi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için üç gün boyunca tüm federal binalardaki bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi. ABD Kongresi’ndeki Demokrat Partililer, bu açıklama öncesinde Başkan Trump’a yazdıkları mektupta bayrakların yarıya indirilmesi talebinde bulunmuştu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Ulusumuz Corona virüsü salgınında kaybedilen her yaşamın yasını tutuyor ve çektiği acıları paylaşıyor” dedi. Amerika’nın bu görünmez düşmana karşı birlikte ve kararlı duruşunu sürdüreceğini belirten ABD Başkanı, salgında ölenler ve yakınlarına “Tanrı sizinle olsun” dedi.

Amerika’da bayraklar tüm ulusu etkileyen trajik olaylar sonrasında yarıya indiriliyor. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD’de yaklaşık 95 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD’de her yıl Mayıs ayının son Pazartesi günü Ulusal Anma Günü’nde savaşlarda ölen askerler anılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Pakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtulduPakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtuldu
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın

En Çok Okunan Haberler

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

İçişleri'nden Ramazan Bayramı genelgesi!

İçişleri'nden Ramazan Bayramı genelgesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

İnanılmaz değişim! Annesi görse tanımaz

Camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

Camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Diğer Haberler
Trump koronavirüse karşı önermişti! Hidroksiklorokinin bu etkisi şok etkisi yarattı

Trump koronavirüse karşı önermişti! Hidroksiklorokinin bu etkisi şok etkisi yarattı

Almanya’da cuma namazı ilk defa açık havada kılındı

Almanya’da cuma namazı ilk defa açık havada kılındı

Yunanistan kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor

Yunanistan kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı

Pakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtuldu

Pakistan’da düşen yolcu uçağından bir kişi sağ kurtuldu

İtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İtalya'da salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.