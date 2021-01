ABD’de Salgından Ölenlerin Sayısı 400 Bini Aştı

Geçtiğimiz yılın Mart ayında ilk Corona virüsü vakasının saptandığı ABD’de salgına bağlı can kaybı sayısı 410 bin 298'e yükseldi. ABD genelinde saptanan toplam Corona virüsü vakası sayısı ise 27 milyon 739 bin 583 olarak belirtildi. Dünyada Corona virüsüne bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si ABD meydana geldi.

Dünyada salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplamda 2 milyon 60 bin kişiye yükseldi. Son verilere göre dünyada salgın hastalığa bağlı ölümlerin yüzde yirmisi ABD’de yaşandı. ABD’de en fazla can kaybı 41 bin 324 kişiyle New York’ta oldu. Can kayıplarında New York’u California ve Texas eyaletleri izledi.

Son verilere göre, dünyada toplam Corona virüsü vaka sayısı 96 milyon 446 bin 420’ye yükseldi. ABD’de, 27 milyon 739 bin 583 kişide Corona virüsü vakası bulundu. ABD, dünyada en fazla Corona virüsü vaka sayısının saptandığı ülke oldu.

ABD’de Corona virüsüne bağlı en fazla can kaybının yaşandığı eyaletler şunlar:

1. New York: Bir milyon 298 bin 232 vaka, 41 bin 324 ölü