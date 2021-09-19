ABD'de Salgının Artmasından Endişe Ediliyor

Amerika’da Delta varyantı kaynaklı Corona virüsü salgınının önü alınamazken, okullar tamamen açıldı, New York’ta 300 bin çalışan ofise geri döndü. Aşılamada istenilen oranın hala yakalanamaması ise sonbahar ve kış aylarında salgının daha da kötüleşmesi endişelerini beraberinde getiriyor. Aşı zorunluluğunu genişletmek isteyen Biden yönetimi özel sektörü yanına almaya çalışırken, üçüncü yani güçlendirici doz aşı için de bastırıyor. Sağlık yetkilileri ise üçüncü doza mesafeli yaklaşıyor.

New York’ta bir ilkokulun önündeki bir pankart, Amerika’nın en kalabalık okul bölgesinde yüz yüze eğitimin yeniden başladığı anlamına geliyor.

1 milyondan fazla öğrencinin ders başı yapması, ülkede Delta varyantının vaka ve can kaybını arttırdığı bir dönemde, Corona virüsüne karşı önemli bir deney olarak da görülüyor.

Öğrenci velileri karışık duygular içinde.

Öğrenci velisi Katherine Tuan, “Çok büyük cesaret, kesinlikle çok büyük çünkü kendi anne babamızla, onlar da torunlarıyla, hepimiz temas halindeyiz. Yaşlı oldukları için yüksek risk grubundalar. Bir yandan da bu yaşta sosyalleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum o nedenle çocuğumun okulda olması gerekiyor. Ok yaydan çıktı artık. En kötüsüne hazırlanıp, en iyisinin olmasını umacağız” diyor.

Okullarda öğrencilere maske, öğretmenlere aşı zorunlu tutulurken, şehirde uzaktan çalışma da sona erdi. Yaklaşık 300 bin çalışan geçen hafta başında işyerlerine dönmek zorunda kaldı. Bu kişilerin, işlerinden olmamak için ya aşı olması ya da her hafta Corona virüsü testi yaptırması gerekiyor.

New York Belediyesi çalışanı Claudia Arzeno, “Çok öfkeliyim. Planın uygulamaya geçiriliş şeklinden rahatsız oldum. Bize hazırlanmak için zaman bırakılmadı. Bize hiçbir seçenek verilmedi. 'Ya hep ya hiç' dediler. Evden çalışmayı tamamen kaldırdılar. Bir esneklik yaratmadılar ve üstelik bize bunun için gerçek bir sebep sunulmadı” şeklinde konuşuyor.

Yetkililer hayatı salgın öncesine döndürmek için çalışırken vaka ve can kaybı sayıları da tırmanışta. 331 milyon 400 bin civarında nüfusu olan Amerika’da salgının başlamasından bu yana 664 bin kişi hayatını kaybetti. Yani her 500 Amerikalı’dan biri Corona virüsüne kurban gitti.

Haziran ayından bu yana günlük vaka sayıları 13 kat, can kayıpları da 9 kat artmış durumda. Verilere göre bu artışın neredeyse tamamı aşısız olanlardan kaynaklanıyor.

Geçen yaz hastaneye yatan, aşılanmamış hastaların tedavisi için önlenebilir maliyetler de üç ayda 5,7 milyar dolara ulaştı. Aşılamada ise istenilen oran hala yakalanabilmiş değil hatta aşılama düşüş eğiliminde.

Ülke nüfusunun sadece yüzde 54’ü tamamen aşılanmış durumda ve ilk aşısını yaptıranların oranı geçen haftaya göre yüzde 4, geçen aya göre yüzde 28 düşmüş durumda.

Başkan Joe Biden da 9 Eylül’de açıkladığı ve federal çalışanlara getirdiği aşı zorunluluğuna özel sektörü dahil etmek için yoğun çaba sarfediyor. Biden son olarak, Amerika’nın dev şirketleri Walt Disney, Microsoft ve eczane devi Walgreens’in CEO’larını Beyaz Saray’da ağırladı.

Başkan Biden, “Bu aşı şartları toplamda 100 milyon işçiyi, yani tüm çalışanların üçte ikisini kapsayacaktır. Bu zorunluluk işe yarıyor ve daha fazla şirket uygulamaya koyuyor. Bugün burada buluştuğum grup da bu girişime öncülük ediyor" şeklinde konuşmuştu.

Biden yönetimi bir yandan da önümüzdeki haftadan itibaren takviye aşı kampanyası başlatmayı umuyor. Aşı üreten firmalar, üçüncü dozların Delta varyantına karşı bağışıklığı arttırdığına dair kanıt sunsalar da, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, genel nüfus için gerekliliğine temkinli yaklaşıyor.

