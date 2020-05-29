HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Salgının Ekonomik Bedelini Siyahlar Ödüyor

ABD’de Salgının Ekonomik Bedelini Siyahlar Ödüyor

29.05.2020 01:36 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik gerileme, ABD nüfusunun genelinde mali güvenliği alaşağı etti. Ancak Afrika kökenli Amerikalılar, bu krizden daha fazla etkilendi. Beyaz nüfusun yüzde 14’i işsizken, bu oran siyah nüfusta yüzde 17’yi buldu

ABD’de Salgının Ekonomik Bedelini Siyahlar Ödüyor

Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik gerileme, ABD nüfusunun genelinde mali güvenliği alaşağı etti. Ancak Afrika kökenli Amerikalılar, bu krizden daha fazla etkilendi. Beyaz nüfusun yüzde 14’i işsizken, bu oran siyah nüfusta yüzde 17’yi buldu.

Mart ve Nisan aylarında ABD’de düzenlenen bir ankete göre siyah katılımcıların yüzde 44’ü, hane halkından birinin işini kaybettiğini ya da maaşının azaltıldığını söyledi. Bu oran beyaz Amerikalılar arasında yüzde 38 oldu. Üç aylık masraflarını karşılayacak, dar günler için yapılan birikime sahip olanlar da Afrikalı Amerikalılar arasında daha az.

Merkezi California’da bulunan Greenlining Enstitüsü’nün ekonomik eşitlik direktörü Adam Briones, ‘’Eğer sağlık, işsizlik, haciz ve iş kaybı alanlarında kimin çile çektiğine bakarsanız, siyah toplumu görürsünüz’’ diyor.

Derreck Johnson, Oakland’da şehir merkezindeki bir tavuk restoranını işletiyor. Çalışanların bir kısmı şartlı tahliye edilen mahkumlar. 125 sandalyeli restoranın yeniden açılmasını bekliyorlar. Mali yardım almakta ya da başka bir iş bulmakta zorlanıyorlar.

Oakland Belediye Meclisi için adaylığını koyan Johnson, federal mali yardım alamayan diğer siyah işletme sahipleriyle sık sık görüşüyor.

Johnson, ‘’Zaten çok fazla adaletsizlik ve eşitsizlikle karşı karşıyayız. Bu durum zaten kırık olan cama çekiç fırlatıp tuzla buz etmeye benziyor’’ şeklinde konuşuyor.

Oakland’da bir davet ve ikram firmasının sahibi Chef AK, kurumsal organizasyonlardan günde 3 bin dolar kazanırken, şimdi önceden hazırlanmış bireysel öğünlerden 150 dolar kazanıyor. Kullandığı mutfak kapalı. 10 bin dolarlık federal yardım talep etmiş, 2 bin dolar ödenmiş.

Bu ödemeyi yüzüne yediği bir tokat olarak değerlendiren Chef AK, ‘’Bu yardımın gideceği söylenen yerler yerine kimlere gittiği gerçekten saçma’’ görüşünde.

‘’Doğu Oakland Siyah Kültürel Bölgesi’’ adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Carolyn Johnson, sadece mali yardımların değil, siyah işletme sahiplerinin yeniden işbaşı yapmasını sağlayacak bağlantılardan faydalanmanın da zor olduğunu söyledi.

Johnson buna örnek olarak, bazılarının dağıtılacak bir kamyonluk eldivenden kendilerine pay ayırmak için doğru kişilere telefon ettiğini, siyahların ise bu bağlantı ağları içinde yer almayınca unutulmasını gösterdi.

ABD’de eyaletler açılırken ve ekonomik faaliyetler başlarken, uzmanlar, yaşanan krizin Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki etkisinin uzun vadeli olabileceği konusunda uyarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajı
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Kolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsiniz

Kolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsiniz

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilde hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'George Floyd' mesajı

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'den IŞİD'in medya sorumlusu hakkında bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül

ABD'den IŞİD'in medya sorumlusu hakkında bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül

Son dakika! Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı

Trump, Floyd'un ölümüne ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığından brifing aldı

Libya'da insan kaçakçısının yakınları 'intikam' için en az 30 göçmeni öldürdü

Libya'da katliam! 30 göçmeni öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.