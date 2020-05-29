ABD’de Salgının Ekonomik Bedelini Siyahlar Ödüyor

Corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik gerileme, ABD nüfusunun genelinde mali güvenliği alaşağı etti. Ancak Afrika kökenli Amerikalılar, bu krizden daha fazla etkilendi. Beyaz nüfusun yüzde 14’i işsizken, bu oran siyah nüfusta yüzde 17’yi buldu.

Mart ve Nisan aylarında ABD’de düzenlenen bir ankete göre siyah katılımcıların yüzde 44’ü, hane halkından birinin işini kaybettiğini ya da maaşının azaltıldığını söyledi. Bu oran beyaz Amerikalılar arasında yüzde 38 oldu. Üç aylık masraflarını karşılayacak, dar günler için yapılan birikime sahip olanlar da Afrikalı Amerikalılar arasında daha az.

Merkezi California’da bulunan Greenlining Enstitüsü’nün ekonomik eşitlik direktörü Adam Briones, ‘’Eğer sağlık, işsizlik, haciz ve iş kaybı alanlarında kimin çile çektiğine bakarsanız, siyah toplumu görürsünüz’’ diyor.

Derreck Johnson, Oakland’da şehir merkezindeki bir tavuk restoranını işletiyor. Çalışanların bir kısmı şartlı tahliye edilen mahkumlar. 125 sandalyeli restoranın yeniden açılmasını bekliyorlar. Mali yardım almakta ya da başka bir iş bulmakta zorlanıyorlar.