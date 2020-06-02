ABD’de Salgının ve Protestoların Gölgesinde Ön Seçimler

ABD’de sekiz eyalet ve başkent Washington'da bugün ön seçim yapılıyor. Ön seçimler, Corona virüsü salgını döneminde bazı eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oylardaki ani artışla başa çıkmak için yapılan hazırlıklar ve fiziksel oy kullanma işlemi ile ilgili alınan sağlık ve güvenlik önlemleri açısından bir sınav niteliği taşıyor. Amerika’da çok sayıda kentte polis şiddetine karşı devam eden protesto gösterileri ve sokağa çıkma yasakları da seçmen için diğer bir zorluk.

Corona salgınının başlamasından bu yana en çok eyalette oyun kullanılacağı bugünkü ön seçimlerin ülke genelinde salgın sırasında seçime gidilmesiyle ilgili sorunları ve zorlukları yansıtması açısından 3 Kasım seçimlerinin provası niteliğinde olması bekleniyor.

Salı günü ön seçimlerin yapılacağı dört eyalet Pennsylvania,

Indiana, Maryland ve Rhode Island, daha önce yapılması planlanan parti ön seçimlerini, ABD’de 104 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsü salgını nedeniyle ertelemişti.

Bugün ön seçimlerin yapıldığı ve aralarında Iowa, Montana, New Mexico ve Güney Dakota’nın da olduğu eyaletlerin hepsinde posta ile oy kullanma uygulaması seçeneği güvenli bir alternatif olarak teşvik edilmiş ve bu uygulama yaygınlaştırılmıştı.