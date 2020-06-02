HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de Salgının ve Protestoların Gölgesinde Ön Seçimler

ABD’de Salgının ve Protestoların Gölgesinde Ön Seçimler

02.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

ABD’de sekiz eyalet ve başkent Washington'da bugün ön seçim yapılıyor. Ön seçimler, Corona virüsü salgını döneminde bazı eyaletlerde postayla kullanılan oylardaki ani artışla başa çıkma hazırlıkları ve fiziksel oy kullanma işlemi için alınan sağlık önlemleri açısından bir sınav niteliği taşıyor

ABD’de Salgının ve Protestoların Gölgesinde Ön Seçimler

ABD’de sekiz eyalet ve başkent Washington'da bugün ön seçim yapılıyor. Ön seçimler, Corona virüsü salgını döneminde bazı eyaletlerde posta yoluyla kullanılan oylardaki ani artışla başa çıkmak için yapılan hazırlıklar ve fiziksel oy kullanma işlemi ile ilgili alınan sağlık ve güvenlik önlemleri açısından bir sınav niteliği taşıyor. Amerika’da çok sayıda kentte polis şiddetine karşı devam eden protesto gösterileri ve sokağa çıkma yasakları da seçmen için diğer bir zorluk.

Corona salgınının başlamasından bu yana en çok eyalette oyun kullanılacağı bugünkü ön seçimlerin ülke genelinde salgın sırasında seçime gidilmesiyle ilgili sorunları ve zorlukları yansıtması açısından 3 Kasım seçimlerinin provası niteliğinde olması bekleniyor.

Salı günü ön seçimlerin yapılacağı dört eyalet Pennsylvania,

Indiana, Maryland ve Rhode Island, daha önce yapılması planlanan parti ön seçimlerini, ABD’de 104 binden fazla ölüme neden olan Corona virüsü salgını nedeniyle ertelemişti.

Bugün ön seçimlerin yapıldığı ve aralarında Iowa, Montana, New Mexico ve Güney Dakota’nın da olduğu eyaletlerin hepsinde posta ile oy kullanma uygulaması seçeneği güvenli bir alternatif olarak teşvik edilmiş ve bu uygulama yaygınlaştırılmıştı.

Bu eyaletlerde rekor sayıda posta ile kullanılacak oy pusulası talep edildi. Ancak uygulamayla ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşanırken zaman zaman oy pusulalarının kaybolduğu haberleri de geldi.

Pennsylvania eyaletinden seçim denetçisi Suzanne Almeida, ‘‘2 Haziran’dan sonra Kasım ayında nelerin düzeltilmesi gerekeceği konusunda net fikrimiz olacak. Bazı pratik çözümler geliştirebilmeyi umuyoruz’’ diye konuştu.

Ön seçimler posta ile oy kullanılması konusunda yaşanan partizan tartışmayla aynı döneme denk geldi. Demokrat Partililer, posta ile oy vermenin, oy kullanmanın güvenli bir yöntemi olduğunu savunurken Başkan Donald Trump, bu yöntemin hileye zemin hazırladığı görüşünü dile getiriyor. Ancak Reuters haber ajansına göre şu ana kadar yapılan araştırmalar, posta yoluyla oy kullanılmasının seçim yolsuzluğuna neden olabileceğine dair çok az delil ortaya koydu.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, bugüne kadar aldığı ön seçim sonuçlarıyla Demokrat Parti’nin Kasım ayında Başkan Trump’ın karşısına çıkaracağı aday olmaya çok yakın. Ancak Biden’ın Demokrat Parti’nin adayı olarak ilan edilebilmesi için belli sayıda seçmenin oy kullanması gerekiyor.

77 yaşındaki Demokrat Partili Joe Biden’ın gücünü pekiştirmek için delegelerin yüzde 89’unu kazanması gerekiyor. Ancak bu oranın altında kalması, partinin başkan adayı olamayacağı anlamına gelmiyor. Mart ayında yapılan Süper Salı önseçimlerinde tüm rakiplerini geride bırakan Biden’ın ay sonuna kadar Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için gerekli delege sayısına erişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Demokrat Parti’nin başkan adaylarından sol kanadın güçlü ismi Vermont Senatörü Bernie Sanders da aldığı sonuçların tatmin etmemesinin ardından kampanyasını durdurduğunu ve Biden’a destek verdiğini açıklamıştı. Ancak Sanders’ın adı, bugünkü seçimlerde oy pusulasında olacak.

Bu da Biden’ın partisinin sol kanadının oyunu kazanmak için hala çabalaması gerektiğini gösteriyor.

Başkent Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser, akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ancak sandıklar akşam 20.00’ye kadar açık olacak. Bowser, oy kullanmak için sandığa gidenlerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş sayılmayacaklarını kaydetti. Philedelphia’da da sokağa çıkma yasağı dördüncü gece devam ederken yetkililer, seçmenin sokağa çıkma yasağının başladığı akşam 18.00’den sonra oy kullanmaları halinde gözaltına alınmayacaklarını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşmeDSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Rusya'dan koronavirüs açıklaması: 70 milyon dolarlık iyileşme paketi hayata geçecek

Rusya'dan koronavirüs açıklaması: 70 milyon dolarlık iyileşme paketi hayata geçecek

ABD’de polis ve eylemci el ele dua etti!

ABD’de polis ve eylemci el ele dua etti!

DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

ABD'deki olaylara ilişkin yayılan komplo teorileri neler?

ABD'deki olaylara ilişkin yayılan komplo teorileri neler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.