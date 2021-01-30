ABD’de Salgınla Mücadelede Son Durum Ne?

Amerika'da yasal ikamet ve çalışma izni anlamına gelen Yeşil Kart sahipleri ve Amerikan vatandaşı olmayan bazı yabancılar, uygulamadan muaf tutulacak.

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de, Başkan Joe Biden’ın seyahat kısıtlamalarını yeniden getirme kararını “sağduyulu” bir karar olarak niteledi.

Bu zorlu mücadele kapsamında, Biden, eski Başkan Donald Trump’ın görevden ayrılmadan kısa bir süre önce hafiflettiği seyahat kısıtlamalarını tekrar devreye soktu. Brezilya, İrlanda, İngiltere ve 26 Avrupa ülkesine uygulanan seyahat yasakları yeniden yürürlüğe girdi. Listeye, virüsün yeni türünün görülmesi nedeniyle Güney Afrika da eklendi.

Biden yönetiminin Corona virüsüyle mücadele kapsamında aldığı önlemlerden biri de toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Tren, metro, otobüs, feribot ve uçaklar da dahil tüm ortak kullanımlı araçlarda iki yaş ve üzerindeki yolcuların maske takması zorunlu hale getirildi. Yolcular yalnızca yemek yemeleri ya da su içmeleri halinde kısa süreliğine maskelerini çıkarabilecek.

Amerika bu uygulamada yalnız değil. 120 ülkenin yabancı yolculara negatif Corona virüsü testi ibraz etmeleri zorunluluğu getirdiği bugünlerde yabancı yolcuların Amerika'ya giriş yapmalarından itibaren 7 gün için kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, Amerika'ya geldikten sonraki 3 ila 5 gün içinde yolculara yeniden Corona virüsü testi olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Salı gününden itibaren başlayan uygulama, Corona testi kapasitesinin kısıtlı olduğu ülkelerden gelen yolculara geçici olarak muafiyet getirmiyor.

Ayrıca Biden’ın havayoluyla Amerika'ya gelen yabancıların karantina altına alınması talimatı veren başkanlık kararnamesi, iki yaş ve üzerindeki yolcuların, seyahatten önceki üç gün içinde aldıkları negatif Corona virüsü testinin sonucunu Amerika'ya girişte ibraz etmeleri zorunluluğu getiriyor.

Başkan Joe Biden, aşı stoklarının arttırılması ve aşılanma sürecinin hızlandırılması için atacakları adımları da açıkladı. Amerika 200 milyon doz daha aşı alacak, eyaletlere gönderilen aşı miktarı da önümüzdeki haftadan itibaren arttırılacak. Böylece ilk 100 günde 150 milyon doz aşı uygulamayı amaçlayan Biden yönetimi, eyaletlere gönderilen aşı miktarını yüzde 17 oranında arttırmış olacak. Bu yaz teslim edilmek üzere 200 milyon doz daha aşı satın alınarak bu oranın yüzde 50 oranında arttırması planlanıyor.

Plan kapsamında ABD’nin yaz sonuna kadar 300 milyon kişiyi aşılayacak miktarda aşısı olması bekleniyor.

Biden yönetimi aşılama sürecinde daha fazla şeffaf olma vaadinde de bulundu. Bu kapsamda haftada üç kez Corona virüsü salgını konusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın toplantısı yapılacak.

