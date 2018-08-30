ABD’de Salmonella Virüsü Alarmı

CDC’ye bağlı bulaşıcı hastalık uzmanı doktorlar ‘Salmonella virüsü’ mağduru hastalarla yaptıkları görüşmelerde, hastalığa yakalanan bu kişilerin önce tavuk ürünlerini yediklerini tespit ettiklerini belirttiler. CDC uzmanları yedikleri tavuk ürünleri hakkında bilgi veren dokuz hastadan yedisinin, hastalanmadan önce ‘Empire Kosher’ markasının tavuk etini yediklerini belirterek özellikle bu markayı isimlendirdiklerini kaydettiler.

Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD’nin dört ayrı eyaletinde toplam 17 kişide ‘Salmonella virüsü’ teşhis edildiğini açıkladı. CDC, ‘Salmonella virüsü tespit edilen bir kişinin New York’ta salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin de aynı gerekçeyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

CDC yetkilileri, ‘Salmonella virüsü’ salgını sonrasında ‘Empire Kosher’ marka tavuk üretiminin yapıldığı bir tesis de dahil olmak üzere iki ayrı tesisten alınan çiğ tavuk örneklerinde de ‘Salmonella virüsü’nün’ tespit edildiğini açıkladılar.

Yetkililere göre 17 kişinin yakalandığı salgın hastalığa neden olan tavuk etinin, ‘Empire Kosher’ adlı üretici firma tarafından 2017 yılının Eylül ayından, 2018 yılının Haziran tarihleri arasında üretilip tüketicilere satıldığı belirtildi.

Salmonella virüsü nedir?

CDC'ye göre, Salmonella virüsünden etkilenen kişilerin çoğunda, bakteriye maruz kaldıktan 12 ila 72 saat sonra ishal, ateş ve mide krampları gelişiyor.

Hastalık genellikle dört ila yedi gün sürüyor. Virüsü kapan birçok kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığından haberi bile olmuyor ve birçok kişi ve bulaşıcı hastalıkla ilgili her hangi bir tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşiyor.

Salmonella virüsü daha çok beş yaşın altında ya da 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde etkisini gösteriyor. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerin ağır hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu durumlarda salgın hastalığa yakalanan kişinin hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Salmonella bakterisinin yol açtığı virüsün etkisinin giderilmesi için ağır bir antibiyotik tedavi gerekiyor. Salmonella virüsü nadir durumlarda ölüme yol açıyor.

