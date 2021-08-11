HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 26 milyon dolar kazanan bileti yanlışlıkla yıkadığını iddia etti

ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 26 milyon dolar kazanan bileti yanlışlıkla yıkadığını iddia etti

11.08.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde adı açıklanmayan bir kişi, sayısal lotoda 26 milyon dolar (yaklaşık 219 milyon Türk Lirası) para ödülünü kazanan bileti satın aldığını ancak pantolonunun cebinde kalan bileti yanlışlıkla yıkayıp, tahrip ettiğini iddia etti. İddia araştırılıyor.

ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 26 milyon dolar kazanan bileti yanlışlıkla yıkadığını iddia etti

ABD'nin California eyaletinde adı açıklanmayan bir kişi, sayısal lotoda 26 milyon dolar (yaklaşık 219 milyon Türk Lirası) para ödülünü kazanan bileti satın aldığını ancak pantolonunun cebinde kalan bileti yanlışlıkla yıkayıp, tahrip ettiğini iddia etti. İddia araştırılıyor.

Kazanan SuperLotto Plus bileti, 14 Kasım 2020'de ayında Los Angeles'ın dış mahallelerinden Norwalk'taki bir bakkalda satıldı.

Adı açıklanmayan kişinin, bileti satın aldığı sırada bakkalın güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerinin olduğu bildiriliyor.

Para ödülünü almak için verilen süre ise Perşembe günü doldu.

Organizatörler, çekilişteki talihli biletin 180 gün içinde bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Biletin satın alındığı bakkalın çalışanı Esperenza Hernandez, bir kişinin Çarşamba günü gelip, kazanan bileti satın aldığını iddia ettiğini ancak bileti kaybettiğini öne sürdüğünü aktardı.

Esperenza Hernandez, bu kişinin ayrıca bileti yanlışlıkla yıkamış olmaktan korktuğunu söylediğini belirtti.

'Sağlam kanıtlar gerek'

Sayısal loto organizatörü California Lottery'nin sözcüsü Cathy Johnston ise güvenlik kamerası görüntüsünün yeterli olmayacağını söyledi.

Cathy Johnston, "Biletin sahibi olunduğuna dair sağlam kanıtlar gerek" dedi.

Johnston ayrıca görüntülerin kendilerine da ulaştığını ve iddianın araştırıldığını vurguladı.

İkramiyeyi alan olmazsa, para California eyaletindeki devlet okulları arasında bölüştürülecek.

Bileti satan bakkala ise standart uygulama gereği 130 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 10 bin Türk Lirası) verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Malatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurduMalatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde sadece yakınları vardı

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Almanya'dan yeni Covid-19 testi kararı! Ücretli oluyor

Almanya'dan yeni Covid-19 testi kararı! Ücretli oluyor

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.