ABD’de ‘Seçilmiş Başkan’ Ne Demek?

Demokrat Parti’nin 3 Kasım seçimlerindeki adayı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin ‘‘seçilmiş başkanı.’’ Bu da Washington’da siyaset sahnesinde neredeyse yarım yüzyıldır yer sahibi olan kıdemli siyasetçi Biden’ın, ABD’nin müstakbel lideri olacağı anlamına geliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre ‘‘seçilmiş başkan’’ olmak, resmi bir görev değil, yalnızca bir tanımlama. Yani Biden 20 Ocak 2021’de yemin edip görevi devralana kadar yönetimde yetkisi yok. Amerika’da oy sayım sürecini takip eden haber kuruluşları, Cumartesi sabahı Demokrat aday Joe Biden’ın arayı kapanması mümkün olmayacak şekilde açmasının ardından, çekişmeli eyaletlerden Pennsylvania’nın 20 delegesinin oyunu kazanarak ABD’nin 46’ncı başkanı olmaya hak kazandığını ilan etti. Amerika’da bazen özellikle başa baş giden seçimlerde haber kuruluşları bu açıklamayı yaptıklarında diğer aday yenilgiyi kabul etmeyebilir. Başkan Donald Trump da yenilgiyi kabul etmeyen başkanlardan oldu. Trump seçimlere hile karıştığını iddia etti; bunun için delil göstermese de yasal olarak mücadele etme sözü verdi.

Yine de Joe Biden, iktidarı devralma ve yönetiminin kilit isimlerini belirleme süreçlerine şimdiden hazırlanıyor. Gelecek iki buçuk ay boyunca Biden’ın değerlendirmesi ve hazırlanması gereken birçok konu olacak. Ancak henüz resmi makamın gerektirdiği yetkiye sahip değil. Trump, ABD’nin 45’inci başkanı olarak görev süresinin sonuna kadar Beyaz Saray’da. ABD’de seçim sonuçları henüz haftalar boyunca onaylanmayacak. Öncelikle 50 eyalet ve başkent Washington’un bulunduğu Columbia Bölgesi’nde seçim yetkililerinin Biden ve Trump’ın aldıkları oyları onaylaması gerekiyor. Birçok eyalet hala 3 Kasım Salı günü verilen, erken kullanılan ve postayla gönderilen oyları saymaya devam ediyor. ABD’de başkan, ‘‘doğrudan olmayan demokrasi’’ olarak adlandırılan bir yöntemle seçiliyor. Seçimin sonucunu halk oyu değil, 538 üyeli Seçiciler Kurulu’nun oyları belirliyor. Seçiciler Kurulu’nun 270 delegesinin oyunu alan aday başkan oluyor. Delegeler eyaletlerindeki seçim tablosuna göre Aralık ayında oylarını kullanacak. Kongre daha sonra Ocak ayının başında, yeni başkanın yemin töreninden yaklaşık 2 hafta önce delege sonuçlarının tamamını onaylayacak.