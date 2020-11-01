ABD’de Seçim Gecesi Önlemleri

Amerika’nın en büyük kenti New York’taki ünlü mağazalar salı günü yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında çıkabilecek olası olaylar, protesto gösterileri ve yağmaya karşı çeşitli önlemler alıyor.

New York’ta ünlü markaların mağazalarının yoğunlukta olduğu Beşinci Cadde ve Soho semtleri başta olmak üzere Manhattan’daki birçok mağaza vitrinlerini tahta plakalarla kapattı.

Kentteki mağaza sahipleri temsilcilerinin geçtiğimiz hafta seçim gecesinden sonra başlayabilecek olası protesto gösterileri konusunda New York Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

New York polisinin mağazalara vitrinlerini tahta plakalarla kapatma yönünde bir direktifi olmadığı ancak kentin stratejik ve sıcak noktalarında olan bazı mağazalara, seçim gecesi için ekstra önlem almaları yönünde tavsiyede bulundukları belirtildi.

New York polisinin kentteki diğer restoran, bar ve perakende satış yapan işletmelere de seçim gecesinde kaldırımlarına, giysi, hediyelik eşya ürünleri, çöp kutuları, mobilya gibi çok sayıda meteryali bulundurmamaları yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.