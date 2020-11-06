ABD'de Seçim Görevlilerinin Güvenliği Tehlikede mi?

ABD başkanlık seçimleri sonrası bazı eyaletlerde sonuçlarla ilgili belirsizlikler devam ederken, yerel güvenlik güçleri oy sayımına devam eden görevlilerin güvenliği için önlemleri arttırıyor.
Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden’ın destekçileri, yarışın hala başa baş gittiği Arizona, Georgia, Nevada ve Pennsylvania eyaletlerine odaklanmış durumdu.
Başkan Trump ve seçim kampanyası yetkililerinden gelen usulsüzlük iddialarının ardından gerginlik daha da arttı ve oy sayımının devam ettiği bazı binaların yanında protestolar düzenlendi.
Nevada eyaletinin Clark bölgesinde seçim görevlisi olan Joe Gloria, aralarında Trump tişörtleri giyen ve ‘Oy çalmayı durdurun’ sloganları atan yaklaşık 75 kişilik bir grubun seçim merkezi önünde protesto düzenlemesinin ardından, “Personelimin güvenliğinden endişe duyuyorum” dedi.
Bu protestolarda şiddet yaşanmadı ancak sayım görevlileri ülkenin diğer yerlerindeki gösterilerde yaşanan olaylar nedeniyle kendilerini risk altında hissettiklerini söyledi.
“Gereken güvenliğin sağlanması için önlem alıyoruz” diyen Gloria polis memurlarının oy sayımı görevlilerini koruma altına aldığını belirtti.
Komşu eyalet Arizona’nın Maricopa bölgesindeki seçim yetkilileri ise yerel şerifin gözetimi altında, seçim merkezinin dışına, protestocular için bir ‘gösteri alanı’ kuracaklarını söyledi.
“Güvenlikle ifade özgürlüğü arasında denge sağlamak zorundayız”
Maricopa bölgesi seçim biriminden yapılan resmi bir açıklamada da, “Seçim görevlilerimizin güvenliğiyle protestocuların anayasal hakları arasında denge kurmak zorundayız” denildi, seçim görevlilerinin binadan tehdit altında hissetmeden ayrılmalarını sağlamak için de gereken adımların atıldığını aktardı.
Seçimden bir gün sonra Phoenix kentinde yaklaşık 200 Trump destekçisi seçim merkezi önünde ellerinde tüfek ve tabancalarla gösteri düzenlemişlerdi. Seçim görevlileri binadan polis memurları eşliğinde ayrıldı.
“Yetkililer her olasılığa hazırlıklı”
Michigan eyaletinin Detroit kentinde de 4 Kasım’da göstericilerle seçim yetkilileri arasında tartışmalar yaşandı. Olayda polis memurları oyların sayıldığı merkezden hem Trump hem de Biden destekçilerini çıkarmak zorunda kaldı.
Bazı seçim merkezlerinde göstericilerin ve diğer yurttaşların pencerelerden oy sayım alanlarını gözetleyip video kaydı almalarını önlemek için pencereler kapatıldı.
Oregon’un Portland kentinde de seçimi takip eden günün akşamı şiddet eylemleri içeren gösteriler yapıldı. Bu gösterilerde 10 kişi gözaltına alındı.
Michigan eyalet başsavcısı Twitter hesabından paylaştığı mesajında seçim görevlilerine yönelik tehditler aldığını söyledi.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan bir Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği sözcüsü, “Seçim yetkilileri ve seçim görevlilerinin güvenliği çok önemli. Seçim yetkilileri olasılıklar karşısında hazırlıklı” dedi.
Salgın nedeniyle milyonlarca seçmenin oylarını posta yoluyla erken kullandığı ülkede federal ve yerel yetkililer, oy sayımının uzun süreceği ve bu nedenle de gerginliğin tırmanacağı yönündeki tahminler ışığında aylar öncesinden önlemler aldı.
New Jersey eyaleti İç Güvenlik biriminden Eylül ayında yapılan bir açıklamada da “Seçim sonuçlarının ertelenmesi ve yeniden sayım yapılması halinde protestolar ve seçim merkezini işgal girişimleri yaşanması oldukça muhtemel” uyarısı yapılmıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de seçimden önce yaptıkları açıklamalarda Rusya, İran ve Çin gibi dış güçlerin de seçim sonrası gerginlikten yararlanarak kaos yaratabileceği ileri sürüldü.
O dönem VOA’e konuşan bir FBI yetkilisi, “2020 seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızda ülkedeki mevcut atmosferi gözönünde bulunduruyoruz” ifadelerini kullandı.