ABD'de Seçim Görevlilerinin Güvenliği Tehlikede mi?

ABD başkanlık seçimleri sonrası bazı eyaletlerde sonuçlarla ilgili belirsizlikler devam ederken, yerel güvenlik güçleri oy sayımına devam eden görevlilerin güvenliği için önlemleri arttırıyor.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden’ın destekçileri, yarışın hala başa baş gittiği Arizona, Georgia, Nevada ve Pennsylvania eyaletlerine odaklanmış durumdu.

Başkan Trump ve seçim kampanyası yetkililerinden gelen usulsüzlük iddialarının ardından gerginlik daha da arttı ve oy sayımının devam ettiği bazı binaların yanında protestolar düzenlendi.

Nevada eyaletinin Clark bölgesinde seçim görevlisi olan Joe Gloria, aralarında Trump tişörtleri giyen ve ‘Oy çalmayı durdurun’ sloganları atan yaklaşık 75 kişilik bir grubun seçim merkezi önünde protesto düzenlemesinin ardından, “Personelimin güvenliğinden endişe duyuyorum” dedi.

Bu protestolarda şiddet yaşanmadı ancak sayım görevlileri ülkenin diğer yerlerindeki gösterilerde yaşanan olaylar nedeniyle kendilerini risk altında hissettiklerini söyledi.