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ABD'de seçim günü: Trump mı, Biden mı?

03.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs salgınının gölgesinde geçen seçim kampanyası dönemi sona erdi.

ABD'de seçim günü: Trump mı, Biden mı?

Yeni başkan için artık gözler sandıktan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Ancak ülke gergin bir atmosferde seçime giriyor.Bütün dünya nefesini tutmuş ABD başkanlık seçiminin sonucunu bekliyor. 200 milyondan fazla seçmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlığa ikinci kez aday gösterdiği Donald Trump'a bir şans daha mı verecek, yoksa Demokrat Parti'nin adayı Jo Biden'ı başkanlığa mı taşıyacak? Bu sorunun yanıtını bugün yapılacak oylamanın sonucu verecek. Oylamada yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek.

94 milyondan fazla Amerikalı halihazırda mektupla veya seçim öncesi açılan sandıklarda oyunu kullandı. Bu ABD tarihinde de bir rekora işaret ediyor. ABD Seçim Projesi'nin verdiği bilgilere göre, bu 2016 seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin üçte ikisine tekabül ediyor. Seçim günü oy kullanacak olanların da eklenmesiyle seçime katılım oranının tarihi rekor kırması bekleniyor.

Gergin atmosfer

Ancak ülkede seçim öncesi atmosferin gergin olduğu belirtiliyor. Özellikle seçim sonucunun belli olmasının ardından, bu sonucun olası kaos ve huzursuzluk olaylarını tetiklemesinden endişe ediliyor. Axios haber portalının ismini vermediği üç kaynağa dayandırarak yayınladığı haberine göre, ABD Başkanı Trump yakın çevresiyle oy sayımı sırasında Biden'ın öne geçmesi durumunda oyların sayımı bitmeden zaferini ilan etmenin planlarını yaptı. Söz konusu iddiaları geri çeviren Trump seçim sonucunun çarşamba gecesi belli olmasını istediğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Bence seçimden sonra uzun bir süre beklememiz adil olmaz" dedi. Rakibi Biden ise Trump'ın "bu seçimi çalamayacağını" söyledi.

Trump uzun bir süredir seçim sürecine duyulan güveni sarsıcı açıklamalar yapıyor. Trump'a muhalif isimler, olası bir yenilgi halinde Trump'ın seçim sonucunu tanımayacağı ve itiraz sürecini başlatacağını düşünüyor.

Sıkı güvenlik önlemleri

Ülkede seçim sonrası çıkabilecek huzursuzluklara karşı güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı. Beyaz Saray'ın çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken , başkent Washington'ın yanı sıra birçok büyük şehirde vitrinler ahşap plakalarla kapatıldı. New York'ta da Times Meydanı ve ünlü alışveriş caddesi Beşinci Cadde'deki vitrinler kapatıldı. Öte yandan polisin Trump Tower etrafında da önlem aldığı görüldü. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Çok sayıda ve en önemlisi de uzun sürecek protestolara hazırlıklı olacağız, büyük olasılıkla farklı gruplar birbiriyle çatışacak" dedi. De Blasio, bu protestolarda şiddet kullanılması halinde hemen bastırılacağını da sözlerine ekledi.

ABD'deki ilk sandıklar TSİ gece yarısı kapanacak. Oyların sayımının çarşamba sabahı sona ermesi bekleniyor. Özellikle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin büyük bir destekçi kitlesine sahip olduğu "Swing States" adı verilen Florida, Pensilvenya, Michigan, Ohio ve Wisconsin eyaletlerindeki sonuçların seçim sonucu üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

dpa,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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