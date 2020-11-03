ABD'de seçim günü: Trump mı, Biden mı?

ABD'de bugün başkanlık seçimleri yapılıyor. Yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek. İlk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde, yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. Oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 4 Kasım'da sabaha karşı bitecek. Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden karşısında başkanlığını korumaya çalıştığı seçimlerde bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kişi postayla oy kullanmıştı. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle postayla oy kullanma işlemi yaklaşık bir aydır çok daha fazla tercih edildi. ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. 9 milyonun üzerinde vaka açıklanan ülkede son 24 saatte 84 bin yeni vaka tespit edildi. Adaylar ise seçim öncesi son günlerini, seçimin sonucunu belirlemede büyük etkisi olan "çekişmeli eyalet" denilen eyaletlerde kampanya yaparak geçirdi. Bu eyaletler Cumhuriyetçilerin ya da Demokratların kalesi olmayan, her seçimde vaatlere göre farklı adayı tercih edebilen eyaletler.

Anket sonuçları Biden'ı önde gösteriyor ancak bu anketler yanıltıcı olabilir. Çekişmenin sürdüğü ve sonucun belirsiz olduğu eyaletlerde kampanya yapmak bu sebeple adaylar için kritik önemdeydi. Trump: Biden seçilirse işsizlik aratacak Seçimden bir gün önce düzenlediği mitinglerde Trump, Biden'ın ekonomide başarısız olacağını ve işsizlik oranının artacağını savundu. Biden ise koronavirüs salgınıyla Trump'ın baş edemediğini, aynı zamanda ülkede ırkçılığın onun döneminde arttığını söyledi. Pazartesi günü Trump'ın ilk durağı Kuzey Karolina eyaletiydi. Trump, burada yaptığı konuşmada "Gelecek sene Amerika tarihindeki en müthiş ekonomik yıl olacak" dedi. Ardından Pensilvanya'ya giden Trump, rakibi Biden'ın 10 yaşına kadar yaşadığı Scranton şehrine giderek "2016'da bu eyalette en fazla oyu aldığını" hatırlattı. Ancak anket sonuçları, Pensilvanya'da Biden'ı önde gösteriyor. Çekişmeli eyaletlerden biri olan ve her seçimde sonuca büyük oranda etki eden Pensilvanya, kampanyanın son günü Biden'ın da tercihi oldu. Pittsburgh şehrinde Biden'a ünlü şarkıcı Lady Gaga da eşlik etti ve "Biden'a oy verin, iyi bir adam" dedi. Müzisyen John Legend de Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'le birlikte sahneye çıktı.

Biden: Trump'ın valizini toplamasının zamanı geldi Hem Pensilvanya'da, hem de yine son gün gittiği bir diğer çekişmeli eyaletler olan Ohio'da Biden, bu seçimde "Amerika'nın ruhunu geri kazanacağını" söyledi: "Trump'ın valizini toplamasının zamanı geldi. Tweetlerinden, öfkesinden, nefretinden, başarısızlıklarından ve sorumsuzluğundan bıktık, yeter." Ohio'da bir önceki seçimde Trump 9 puan farkla kazanmıştı. Bu sefer ise anketlerde sadece 0.2 farkla önde görünüyor. Pazartesi günü Trump, Pensilvanya'nın yanı sıra Michigan ve Wisconsin'e de gitti. Özellikle Wisconsin'in Kenosha şehrinde, siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası "Siyah Hayatlar Değerlidir" hareketi ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler yaz aylarında gerilimi tırmandırmış, Trump'ın sert müdahalesi de tepki çekmişti. Trump seçim öncesi bu şehirlere giderek siyah vatandaşlardan oy istedi. Seçim gecesi de Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaklaşık 400 davetlinin katılacağı bir "seçim gecesi partisi" düzenliyor. Beyaz Saray yakınlarında ise "Siyah Hayatlar Değerlidir" hareketinin eylem düzenlemesi bekleniyor.