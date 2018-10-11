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ABD’de Seçim Gününü Kana Bulayacaktı

11.10.2018 20:49 | Son Güncelleme

FBI tarafından yakalanan 56 yaşındaki Paul Rosenfeld’in seçim günü başkent Washington’da hazırladığı yüz kiloluk bombayla intihar eylemi hazırlığında olduğu iddia edildi

ABD’de Seçim Gününü Kana Bulayacaktı

ABD’de önümüzdeki ay yapılacak ara seçimlerde hazırladığı 100 kiloluk bombayla katliam yapma hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi New York’ta yakalandı.

Çarşamba günü yapılan operasyon sonrasında yakalanan 56 yaşındaki Paul Rosenfeld’in seçim günü başkent Washington’da National Mall olarak bilinen Kongre binası ile Washington Anıtı arasında yer alan turistik alana, hazırladığı yüz kiloluk bombayla intihar eylemi düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Yüz kiloluk bombayı FBI etkisiz hale getirdi

Rosenfeld’in evine FBI tarafından düzenlenen baskında bodrum katında bomba yapımında kullandığı iddia edilen maddeler ele geçirildi. Ayrıca patlamaya hazır yüz kiloluk bir bombanın da evinin bodrum katında bulunduğu ve FBI bomba uzmanları tarafından patlayıcının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Rosenfeld’in “kamu görevlilerinin rastgele belirlenmesini” savunan siyasi ideallerine dikkat çekmek için bu bombalı eylemi gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

“Masum insanlar ölebilirdi”

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey S. Berman, Rosenfeld’le ilgili yaptığı açıklamada, “Paul M. Rosenfeld, iddia edildiği gibi, Washington’daki National Mall bölgesine, kendi siyasi ideolojisine dikkat çekmek için hazırladığı bombaları patlatarak kendini öldürmek gibi çarpık bir plan yaptı. Bu şekilde seçim günü bir eylem hazırlığında olmak demokratik ilkelerimize de aykırı. Yerel ve federal güçlerin yürüttüğü olağanüstü soruşturma koordinasyonu sayesinde Rosenfeld’in planı engellendi. Rosenfeld göz altına alındı” dedi.

FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr., “Rosenfeld, kendi radikal siyasi inançlarına dikkat çekmek için hazırladığı bombayı patlatıp kendisini ve masum insanları öldürmeyi planladı. Patlama sonucunda masum insanlar ölebilirdi. Neyse ki kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmalarıyla bu plan engellendi” diye konuştu.

Arkadaşına yazdığı mektup ve mesajlar yakalattı

- Rosenfeld hakkında hazırlanan iddianameye göre, geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında Pennsylvania'daki bir kişiye yazdığı mesajlarda Washington’daki National Mall'da 6 Kasım 2018'de patlatmak için bir bomba düzeneği hazırladığı bilgisini paylaştı.

- Gerekçesini de kamu yöneticilerinin rastgele belirlenmesi yöntemine dikkat çekmek olduğunu açıkladı.

- 9 Ekim’de güvenlik güçleri Rosenfeld’in kullandığı aracı durdurdu. Etrafı FBI ajanları tarafından sarılan Rosenfeld gözaltına alındı.

- New Jersey eyaletindeki bir yerden New York’un Tappan bölgesindeki evine patlayıcı yapımında kullanılan maddeler taşıdı.

- Rosenfeld patlamanın ölümcül etki yapması için bombaya katkı maddeleri ve bileşenler ekledi. Küçük çapta patlayıcı testleri yaptı.

Rosenfeld’in evinde patlamaya hazır yüz kiloluk bir bomba bulundu FBI bomba uzmanları bombayı etkisiz hale getirdi.

Rosenfeld’in, New York’un Westchester bölgesinde mahkemeye çıkartılıp hakkındaki suçlamaların yüzüne okunacağı belirtildi.

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