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ABD’de Seçim Heyecanı

01.11.2020 23:34 | Son Güncelleme

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimlere artık çok az süre kala Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden kampanyalarına devam ediyor. Son anketlerde Biden ülke genelinde Trump karşısında üstünlüğünü sürdürse de "kararsız" olarak nitelenen eyaletlerde yarış çekişmeli olacağa benziyor

ABD’de Seçim Heyecanı

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimlere artık çok az süre kala Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden kampanyalarına devam ediyor. NBC’nin son anketine göre ülke genelinde Biden 10 puan Trump’ın önünde. “Kararsız” olarak nitelenen ve Biden’ın çoğunda önde olduğu bölgelerde ise fark ülke genelindeki kadar değil.

NBC’nin Wall Street Journal’la ortak yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 52’si Joe Biden, yüzde 42’si de Trump’a oy vereceklerini belirtti.

İki hafta önce NBC/Wall Street Journal’ın anketine göre Biden’la Trump arasındaki fark 11 olmuştu.

Seçmenlerin 10’da 6’sı da ülkenin yanlış yönde olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde Biden Trump’ın iki rakamlı önünde görünse de “kararsız” olarak nitelenen eyaletlerde fark o kadar fazla değil.

Bu eyaletlerin önemli bir bölümünde anketelere göre Biden önde ancak Trump’la arasında genelde çok az fark bulunuyor.

Bu da seçim gecesinin sonucunu şimdiden tahmin etmenin güç olduğu anlamına geliyor.

Ülkede başkan eyaletlerden elde edilen delege sayısına göre belirleniyor. 2016’da dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında geride kaldığı için yarışı kaybetmişti.

Bir ismin başkan olabilmesi için 538 delegenin 270’ini kazanması gerekiyor.

Bu nedenle de Trump ve Biden seçime saatler kala etkinliklerini kararsız olarak nitelenen ve anketlerde nerdeyse başa baş görünen eyaletlerde geçiriyorlar.

Trump 2 gün içinde toplam 10 seçim mitingi düzenliyor.

Biden ise ağırlığı 20 delegenin bulunduğu Pennsylvania’ya vermis görünüyor.

Trump’ın Pazar günü programında Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida’da olmak üzere 5 eyalet vardı.

Donald Trump yeni haftanın ilk gününde yani seçimden bir gün önce Kuzey Carolina, Pennsylvania, Wisconsin ve iki etkinlikle Michigan’da olacak.

Trump iki gün içinde iki defa Michigan ve Kuzey Carolina’ya uğramış olacak.

Joe Biden’ın ise haftanın son gününde programında Pennsylvania vardı.

Biden Cumartesi günü Michigan’da eski Başkan Barack Obama ile birlikte seçim etkinliğine katılmıştı.

Trump’ın iki günlük seçim maratonunu sonlandıracağı yer Michigan’daki Grand Rapids. Başkan 2016 seçim kampanyasını da aynı yerde bitirmişti.

Trump 4 yıl önce Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin’i beklenmedik şekilde kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Trump eğer seçimi kaybederse 1992’den bu yana ikinci dönem seçilemeyen ilk başkan olacak.

3 Kasım’daki seçimde seçmenler ayrıca Temsilciler Meclisi’yle Senato’nun bir bölümü için de oy kullanacaklar.

Seçimlerde şu ana kadar 90 milyondan fazla erken oy kullanıldı. Bu bir rekor anlamına geliyor. Seçimlere katılım oranının 1908’den bu yanaen yüksek düzeyde olması bekleniyor.

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