ABD’de Seçim Heyecanı

Amerika’da 3 Kasım’daki seçimlere artık çok az süre kala Başkan Donald Trump’la rakibi Demokrat Joe Biden kampanyalarına devam ediyor. NBC’nin son anketine göre ülke genelinde Biden 10 puan Trump’ın önünde. “Kararsız” olarak nitelenen ve Biden’ın çoğunda önde olduğu bölgelerde ise fark ülke genelindeki kadar değil.

NBC’nin Wall Street Journal’la ortak yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 52’si Joe Biden, yüzde 42’si de Trump’a oy vereceklerini belirtti.

İki hafta önce NBC/Wall Street Journal’ın anketine göre Biden’la Trump arasındaki fark 11 olmuştu.

Seçmenlerin 10’da 6’sı da ülkenin yanlış yönde olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde Biden Trump’ın iki rakamlı önünde görünse de “kararsız” olarak nitelenen eyaletlerde fark o kadar fazla değil.

Bu eyaletlerin önemli bir bölümünde anketelere göre Biden önde ancak Trump’la arasında genelde çok az fark bulunuyor.

Bu da seçim gecesinin sonucunu şimdiden tahmin etmenin güç olduğu anlamına geliyor.

Ülkede başkan eyaletlerden elde edilen delege sayısına göre belirleniyor. 2016’da dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında geride kaldığı için yarışı kaybetmişti.