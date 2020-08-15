ABD'de Seçim Öncesi Posta Hizmetleri Tartışması

ABD Posta Hizmetleri, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılacak oyların, sayım için zamanında ulaştırılacağına ilişkin güvence veremeyeceği konusunda eyaletleri uyarıyor. Posta Hizmetleri’nin gönderdiği uyarı mektubunda, eyaletlerin posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin belirlediği son tarihlere uyulsa bile, oyların tamamının sayıma yetiştirileceğinin garantisinin verilemeyeceği belirtildi. Bu durum, posta yoluyla oy kullanma hakkına sahip olan milyonlarca ABD vatandaşının oylarının sayılamaması olasılığını gündeme getirdi. ABD genelinde posta hizmetlerinden sorumlu yetkili Louis DeJoy ise Kongre’deki Demokrat liderlere gönderdiği mektupta, yetkililer ve seçmenden posta servisinin nasıl işlediğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini ve teslim standartlarını göz önünde bulundurmalarını istediklerini belirtti. Yeni göreve gelen ve Trump bağışçısı olduğu bilinen DeJoy, seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmaları için bol zaman vermeyi amaçladıklarını yazdı.

Posta Hizmetleri, 50 eyalete ve başkent Washington’a gönderilen mektupları internet sitesinden yayımladı. Posta yoluyla oy kullanma imkanı tanıyan bazı eyaletlere daha yumuşak uyarıda bulunulurken, posta yoluyla oy kullanılmasının zamanı konusunda daha kısıtlayıcı uygulamaların olduğu eyaletlere daha ciddi uyarıda bulunulduğu gözlemlendi. Posta Hizmetleri’nin eyaletlere gönderdiği uyarı mektupları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının usulsüzlüğe yol açacağı iddialarını sıklıkla gündeme getirdiği bir döneme rastladı. Kendisi de posta yoluyla oy kullanan Başkan Trump, bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına karşı çıkıyor. “Bazı eyaletlerde posta kutuları kaldırılıyor” Seçmenler ve her iki siyasi partiden Kongre üyeleri, çok sayıda oy pusulasının yollanacağı yol kenarında bulunan posta kutularının bazı eyaletlerde aniden kaldırıldığını da belirtiyor. Halkın genel kullanımına açık olan bazı posta kutularının kaldırılması Oregon ve Montana eyaletlerinde tepkiye yol açtı.

Montana’daki posta yetkilileri, sık kullanılmayan posta kutularının kaldırılması planı kapsamında böyle bir adım atıldığını savundu. Tepkinin ardından yetkililer söz konusu uygulamanın askıya alındığını açıkladı. Montana Posta Taşıyıcıları Derneği Başkanı Julie Quilliam, eyalette Temmuz ayı ortasında en az 25 posta kutusunun kaldırıldığı, 30 adet posta kutusunun daha kaldırılmasının planlandığını söyledi; bazı posta kutularının kullanılmadıkları gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasını da reddetti. Quilliam, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, “Kaldırılması planlanan posta kutularının bazıları her gün dolup taşıyor” diye yazdı. Oregon’da da bazı posta kutularının posta yoğunluğundaki düşüş sebebiyle kaldırıldığı savunuldu. Posta Hizmetleri’nden yapılan açıklamada Portland’da bu hafta 4 posta kutusunun kaldırıldığı belirtildi. Yetkililerden “seçmen sindirme” tepkisi Çok sayıda eyalet yetkilisi Posta Hizmetleri’nin bu adımını eleştirdi. Virginia eyaletinin Demokrat Partili valisi Ralph Northam, “Trump yönetimi tarafından seçmen sindirme girişimi uygulamalarının gittikçe daha net bir hal aldığı sırada yaşanan endişe verici bir gelişme” ifadesini kullandı.

Seçmenlerin tamamının posta yoluyla oy kullandığı Washington eyaletinden Cumhuriyetçi eyalet genel sekreteri Kim Wyman, “İdari süreçlerin siyasete alet edilmesi tehlikeli ve halkın seçimlere duyduğu güvene zarar veriyor. Postada bu kadar yoğunluğun yaşanması olağan dışı bir durum. ABD Posta Hizmetleri’nin bu görevi yerine getirmeye hazır olduğundan eminim” dedi. Ulusal Posta Taşıyıcıları Derneği Biden’a destek veriyor ABD’de yaklaşık 300 bin çalışanı temsil eden Ulusal Posta Taşıyıcıları Derneği, seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’a destek veriyor. Sendika başkanı Fredric Rolando, yaptığı açıklamada Trump’ın Posta Hizmetleri'ne karşı düşmanca bir tutum sergilediğini, Joe Biden’ın ise ABD Posta Hizmetleri’nin sağlam bir savunucusu olduğunu belirtti. Posta Hizmetleri neden tartışma konusu? ABD’de Posta Hizmetleri uzun süredir zarar ediyor. Kimileri ise Posta Hizmetleri’nin kar amacı gütmediğini, bir kamu hizmet olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçi Parti bağışçılarından olan ve daha önce bir lojistik şirketinde yöneticilik yapan Louis DeJoy, Haziran ayında posta servisinin başına getirildi. ABD Başkanı Donald Trump kendisine Posta Hizmetleri’ni daha karlı hale getirme görevini verdi.

Posta Hizmetleri’nin kara geçmesi Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon’u da olumsuz etkileyeceği yorumu yapıldı. Washington Post’un da sahibi olan Jeff Bezos, Başkan Trump tarafından gazetede yer alan haberler sebebiyle sık sık eleştirilmişti. Louis DeJoy göreve geldikten sonra fazla mesai ücretlerini ve postaların adrese zamanında teslim edilmesini sağlayan geç dağıtım giderlerini de kaldırdı. Bunun sonucunda ABD genelinde posta hizmetleri yavaşladı. Posta Hizmetleri, Kongre’den 10 milyar dolarlık bir maddi destek beklentisi içinde. Ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Corona virüsü salgının etkilerini hafifletmek amacıyla sunulan ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yardım paketi kapsamında Posta Hizmetleri’ne ek ödenek sağlanması da gündeme gelmişti. Posta Hizmetleri seçim yılında neden önemli? Posta yoluyla oy kullanma uygulamasına Corona virüsü salgınının başladığı Mart ayı ortalarından bu yana talep arttı. Bazı eyaletlerde posta yoluyla oy kullanmak isteyenlerin sayısı beş katına yükseldi. Seçim yetkilileri seçmenlerin yarısının hatta daha fazlasının Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oyunu posta yoluyla kullanması ihtimaline hazırlanıyor.