ABD'de Seçim Öncesi Siber "Fidye Saldırı" Endişesi

Federal yetkililer ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin önündeki en büyük tehditlerden birinin bilgisayarlara ya da belli dosyalara erişimi fidye talebiyle engelleyen virüs yazılımları olduğunu bildirdi. Yetkililere göre bu tehdit yalnızca yabancı hükümetlerden değil, servet avı peşindeki suç şebekelerinden de gelebilir.

Yetkililere göre eyaletlere ve yerel yönetimlere yönelik fidye saldırıları artıyor. Siber suçlular bazı verileri ele geçirerek ve bunları rehin tutarak yetkililerden para koparmaya çalışıyor. Seçimler öncesinde endişeye neden olansa bu tür saldırıların oy verme sistemini doğrudan ya da dolaylı olarak devletin bilgisayar ağlarına daha geniş çapta sızarak seçim veri tabanını etkilemesi.

Bu tür saldırılar seçimleri engellemese de seçmenin seçimlere olan güvenini sarsabilir.

Uzmanlar ve yetkililer bu tür saldırıların şimdiden çok yaygın olduğu ve suç şebekeleri tarafından karlı olarak görüldüğü konusunda uyarıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı bu tür saldırıların önlenmesi için alınacak önlemler konusunda yerel yönetimlere tavsiyeler gönderdi.