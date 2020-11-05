ABD'de Seçim Sonrası Gösteriler

ABD'de bazı kentlerde başkanlık seçiminde kullanılan oyların tümünün sayılması gerektiğine dikkat çeken gruplar protesto gösterileri düzenledi. Michigan ve Arizona eyaletlerinde Trump yanlısı bazı küçük gruplar da oy sayım merkezlerinin önünde toplandı.

New York'ta polis Çarşamba gecesi düzenlenen protestolara katılan bazı göstericileri gözaltına aldı. Yetkililer, küçük bir grubun çöp bidonlarını ateşe vererek barışçı gösterilere şiddet karıştırmaya çalıştığını söyledi.

Göstericiler Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis de San Diego'da da yürüyüşler düzenledi. Tüm oyların sayılmasını talep eden göstericiler, ırksal eşitsizlikleri de protesto etti.

Portland’da tutuklamalar

Amerika'nın kuzeybatı eyaletlerinden Oregon'da Vali Kate Brown, Ulusal Muhafız birliklerini harekete geçirdi. Portland'da polis, kentteki gösterileri ayaklanma olarak tanımlayarak bazı göstericileri tutukladı. Oregon eyaletinde altıdan daha fazla sayıda kişinin "kamuyu alarma geçirecek nitelikli ciddi risk" oluşturan "karmaşa yaratan şiddet içerikli" eylemlerde bulunması, ayaklanma olarak tanımlanıyor. Irksal eşitsizliklerin hemen her gece protesto edildiği Oregon eyaletinde polisin ayaklanma çıktığı açıklaması yapması, olağandışı bir durum değil.