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ABD'de Seçim Sonrası Gösteriler

05.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bazı kentlerde oyların tümünün sayılması gerektiğine dikkat çeken gruplar protesto gösterileri düzenlerken, bazı yerlerde de Trump yanlıları oy sayımının sona erdirilmesini istedi

ABD'de bazı kentlerde başkanlık seçiminde kullanılan oyların tümünün sayılması gerektiğine dikkat çeken gruplar protesto gösterileri düzenledi. Michigan ve Arizona eyaletlerinde Trump yanlısı bazı küçük gruplar da oy sayım merkezlerinin önünde toplandı.

New York'ta polis Çarşamba gecesi düzenlenen protestolara katılan bazı göstericileri gözaltına aldı. Yetkililer, küçük bir grubun çöp bidonlarını ateşe vererek barışçı gösterilere şiddet karıştırmaya çalıştığını söyledi.

Göstericiler Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis de San Diego'da da yürüyüşler düzenledi. Tüm oyların sayılmasını talep eden göstericiler, ırksal eşitsizlikleri de protesto etti.

Portland’da tutuklamalar

Amerika'nın kuzeybatı eyaletlerinden Oregon'da Vali Kate Brown, Ulusal Muhafız birliklerini harekete geçirdi. Portland'da polis, kentteki gösterileri ayaklanma olarak tanımlayarak bazı göstericileri tutukladı. Oregon eyaletinde altıdan daha fazla sayıda kişinin "kamuyu alarma geçirecek nitelikli ciddi risk" oluşturan "karmaşa yaratan şiddet içerikli" eylemlerde bulunması, ayaklanma olarak tanımlanıyor. Irksal eşitsizliklerin hemen her gece protesto edildiği Oregon eyaletinde polisin ayaklanma çıktığı açıklaması yapması, olağandışı bir durum değil.

Trump yanlıları oy sayımının durdurulmasını istedi

Başkan Trump yandaşlarıysa Michigan eyaletinin Detroit kentinde oy sayımı yapılan bir merkeze giderek sayımın durdurulmasını talep etti. Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen Trump yanlısı gösteride ise "Oyları çalmayın" sloganları atıldı.

Protesto eylemleri, Salı günü yapılan başkanlık seçiminin sonucunun halen belirsiz olması ve Başkan Trump'ın herhangi bir kanıt göstermeden seçim hilesi yapıldığını iddia etmesiyle birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin oy sayımına ilişkin birkaç dava açması üzerine patlak verdi.

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