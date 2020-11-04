ABD’de seçim sonuçları endişe ile bekleniyor

ABD’de devam eden Başkanlık seçimlerinin sonuçlarında ülke genelinde endişeli bekleyiş devam ediyor.

ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ederken, 46. ABD Başkanının belirleneceği seçimde Demokrat Parti’nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadele sürüyor. Birçok eyalette oy verme işlemi devam ederken, seçim sonuçları ile ilgili endişeler artıyor.

Başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’ın çevresinde olası protestolara karşı geçici duvar örülürken, şehirlerde ise iş yeri sahipleri olası bir protesto gösterisinde gerçekleşebilecek şiddet ve yağma olaylarına karşı mülklerini korumak için önlem aldı.

Ülke genelinde polis teşkilatlarında önlemler arttırılırken, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Michel Moore yaptığı açıklamada, polis departmanının hazırlıklı olduğunu ifade etti. Moore, ayrıca Los Angeles’ta büyük bir gösteri beklenmediğini belirtti. LAPD, geçtiğimiz hafta tüm memurlara tatillerini erteleme ve olası bir duruma karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunmuştu.

FBI tarafından yapılan açıklamada, şiddet gösterilerinde bulunanların takip edileceği ve yakalanacağı ifade edilirken, özellikle Portland ve Oregon’da gerçekleşebilecek silahlı çatışmalara karşı uyarıda bulundu. FBI’ın Portland bürosundan Özel Ajan Renn Cannon yaptığı açıklamada, “Beni en çok endişelendiren karşıt grupların silahlı çatışmaya girmesi” dedi.

Portland, özellikle Trump destekçileri ve karşıtları ile şiddet yanlısı grupların sürekli olarak çatıştığı bir yer olarak biliniyor.

Doğu yakasında oy verme işlemi sona ermek üzere

Doğu yakasında akşam saatleri ile oy kullanma son dakikalarına girerken, oy sayımları devam ediyor. Florida’da kullanılan ve açılan oylara göre Trump seçimi önde götürüyor, ancak ülke genelinde posta yolu ile kullanılmış 100 milyondan fazla oyun seçim sonuçlarında belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

8 delegeye sahip Kentucky eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 13’ü sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 50,4’ünü, Demokratların adayı Joe Biden ise oyların yüzde 48,1’ini aldı.

11 delegeye sahip Indiana eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 8’i sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 63,9’unu, Demokratların adayı Joe Biden ise yüzde 33,9’unu aldı.

