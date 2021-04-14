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ABD’de Seçim Yasası Değişikliklerine Firmalardan Toplu Tepki

14.04.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da aralarında Apple, Amazon, Ford ve Starbucks gibi büyük firmaların da yer aldığı 100’den fazla firma, eyalet yönetimlerinin seçim sistemleriyle ilgili yeni düzenleme girişimlerine, siyahlara ve diğer azınlıklara karşı adaletsiz olduğu gerekçesiyle karşı çıktı

ABD’de Seçim Yasası Değişikliklerine Firmalardan Toplu Tepki

Amerika’da aralarında Apple, Amazon, Ford ve Starbucks gibi büyük firmaların da yer aldığı 100’den fazla firma, eyalet yönetimlerinin seçim sistemleriyle ilgili yeni düzenleme girişimlerine, siyahlara ve diğer azınlıklara karşı adaletsiz olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

New York Times gazetesinde iki sayfalık bir ilan şeklinde yayınlanan, firmaların ortak mektubunda, “Oy kullanma hakkını savunma ve oy kullanma hakkı olanların eşit ve adil bir şekilde oyunu kullanmasını kısıtlayan ya da önleyen, ayrımcılık içeren yasa ve uygulamalara karşı durmada hepimiz sorumluluk hissetmeliyiz” ifadeleri yer aldı.

New York Times gazetesinde konuyla ilgili yayınlanan haberde, mektubun imzacısı olan firma yetkililerinin, American Express’in eski başkanı Ken Chenault ile Merck & Co. firmasının CEO’su Ken Frazier’in öncülüğünde Zoom üzerinde bir araya gelerek görüntülü konferans düzenlediği belirtildi. Görüşmede, Arizona ve Texas gibi eyaletlerde, eski Başkan Donald Trump’ın geçen yıl düzenlenen başkanlık seçimlerine hile karıştırdığı iddiasına dayanarak yeni seçim düzenlemeleri girişimlerinde bulunan Cumhuriyetçiler’e karşı durulması kararı alındı.

Cumartesi günü düzenlenen görüntülü konferansa çeşitli firmalardan yatırımcı, yönetici ve avukatın da katıldığı belirtiliyor.

New York Times gazetesinde yayınlanan ortak imzalı mesajın yanı sıra, Salı günü de General Motors ve Ford da dahil, merkezi Michigan’da olan 70’in üzerinde firmanın yetkilisi, seçmenlerin oy haklarını kısıtladıklarını savundukları eyalet yönetimi uygulamalarına karşı tepkilerini ifade eden bir açıklama yayınladı.

Merkezi Georgia’da olan Coca-Cola ile Delta Havayolları bugün yayınlanan mesajın imzacıları arasında yer almıyor ancak her iki firma da Georgia eyaletindeki oy kullanma haklarına yönelik yeni kısıtlamaların ‘kabul edilemez’ olduğunu savundukları birer mesaj paylaştı.

Delta yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken Coca-Cola yönetiminden yapılan açıklamada bugün yayınlanan ve 100’den fazla firmanın dahil olduğu mektubu görmedikleri kaydedilirken, ilanın sponsorluğuna katkıda bulunan Siyah Ekonomik Birliği adlı grubun görüşlerini duymaya hazır oldukları belirtildi.

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