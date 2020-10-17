ABD'de Seçime 17 Gün Kala 22 Milyon Oy Kullandı

Donald Trump ve rakibi Joe Biden, karşı karşıya gelecekleri ancak iptal edilen tartışma programı yerine, Perşembe akşamı iki kritik eyalette, Trump Florida’da Biden ise Pennsylvania’da iki rakip televizyon kanalında eş zamanlı tartışma programlarında seçmen karşısına çıktı.

ABD başkanlık seçim sistemine göre 270 seçici delegenin oyunu alan adaya başkanlık yolu açılıyor. Bu açıdan 29 seçici delegeye sahip Florida en kritik eyalet. Son 100 yıldır Cumhuriyetçi Parti Florida’yı kaybettiği hiçbir seçimde başkanlığı alamadı.

Amerika’nın sıradışı bir dönemde yaşadığı seçim sürecinde geri sayımda son 17 güne girildi. Geride bıraktığımız haftaya Corona virüsü vakalarında yaşanan artış, Senato’daki Anayasa Mahkemesi yargıcı oturumu ve kritik eyaletlerde yoğunlaşan seçim mitingleri damgasını vurdu.

Biden yaz ayları boyunca Trump karşısında 6 ile 7 puan arasında önde gitti. Bu fark kilit eyaletlerde yarı yarıya düştü.

Ancak ilk tartışma programındaki performansı ve Corona teşhisi konulmasının ardından Trump’la Biden arasındaki fark, ulusal çapta 10 puana yükseldi. Tüm anketlerin analizini yapan FiveThirtyEight internet sitesinin yaptığı 40 bin bilgisayar simülasyonu, 100 üzerinden 87 defa Biden’ın galibiyetine işaret ediyor.

Ancak 2016’da da benzer durumun Hillary Clinton için geçerli olduğu hatırlandığında bu Biden için kesin bir zafer anlamı taşımıyor.

2016 seçimlerine 15 gün kala anketler ülke çapında Hillary Clinton’ı Trump karşısında 14 puanlık bir farkla önde gösteriyordu.

Ancak bu yıl farklı. Amerikalılar olağanüstü bir ortamda seçim sürecine girdi.

Amerika genelinde 41 eyalette Corona virüsü vakalarında artış yaşandı. Ülke genelinde pozitif vaka sayısı 40 ile 50.000 arasında değişiyor. Bulaşıcı hastalıklar konusunda ABD’deki en üst düzey isim Dr. Anthony Fauci bu sayının 10 binin altında olması gerektiğini söylüyor.