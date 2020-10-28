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ABD'de Seçime 6 Gün Kala Trump ve Biden'ın Kampanyaları Sürüyor

28.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından COVID-19 salgını hakkında brifing alacak

ABD'de Seçime 6 Gün Kala Trump ve Biden'ın Kampanyaları Sürüyor

Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından COVID-19 salgını hakkında brifing alacak.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, anketlere göre rakibi Biden’la yarışı kafa kafaya götürdüğü Arizona eyaletinde iki ayrı miting düzenleyecek. 2016 yılında yapılan seçimlerde Trump, rakibi Hillary Clinton karşısında Arizona’da yüzde 3,5 oy farkıyla seçimi kazanmıştı. Son olarak Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Biden, Arizona’da Trump’ın 3 puan önünde görünüyor.

Biden eğer anket sonuçlarında olduğu gibi Arizona’yı kazanırsa buradaki 11 seçici oyun sahibi olacak ve bu demokratların Arizona’da 1996’da Bill Clinton’ın kazandığı seçim sonrası 24 yıl sonraki ilk zaferi olacak. Son anketlere göre Trump, ülke genelinde de Demokrat rakibi Biden’ın gerisinde bulunuyor.

Trump bugün Arizona eyaletinde iki şehirde, havalimanlarında miting düzenleyecek.

Biden’sa bugün Corona virüsü salgınıyla ilgili bilimadamları ve sağlık görevlilerinden oluşan bir heyetten brifing alacak ve ardından kendi eyaleti olan Delaware’de bir konuşma yapacak. Biden, konuşmasında salgınla mücadele konusundaki planlarından bahsedecek.

Corona virüsü salgını nedeniyle oy vermenin son günü olan 3 Kasım tarihinden önce resmi verilere göre 70 milyondan fazla kişi erken oy verme ve posta yoluyla oylarını kullanmış durumda. Bu erken ve posta yoluyla oy kullanma konusunda bir rekor anlamına geliyor.

Uzmanlar erken kullanılan ve posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasının günler hatta haftalar alabileceğini dolayısıyla 3 Kasım gecesi kazananın kim olduğunun belli olamayacağını belirtiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy verilmesini ilk günden buy ana sık sık eleştirerek bunun hilelere neden olabileceğini öne sürüyor. Trump, ayrıca bu oyların sayılmasının zaman alacak olmasını da eleştiriyor.

Trump son olarak yaptığı açıklamada “Oyların iki hafta boyunca sayılması yerine kazananın kim olduğunun 3 Kasım gecesi açıklanması çok çok uygun olacaktır. Bunun kanunlara uygun olduğunu da sanmıyorum” dedi.

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