ABD'de Seçime 6 Gün Kala Trump ve Biden'ın Kampanyaları Sürüyor

Amerika’da seçime sadece 6 gün kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden kampanyalarına devam ediyorlar. Trump, bugün iki ayrı miting düzenlerken Biden, bilimadamlarından COVID-19 salgını hakkında brifing alacak.

ABD Başkanı Donald Trump bugün, anketlere göre rakibi Biden’la yarışı kafa kafaya götürdüğü Arizona eyaletinde iki ayrı miting düzenleyecek. 2016 yılında yapılan seçimlerde Trump, rakibi Hillary Clinton karşısında Arizona’da yüzde 3,5 oy farkıyla seçimi kazanmıştı. Son olarak Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Biden, Arizona’da Trump’ın 3 puan önünde görünüyor.

Biden eğer anket sonuçlarında olduğu gibi Arizona’yı kazanırsa buradaki 11 seçici oyun sahibi olacak ve bu demokratların Arizona’da 1996’da Bill Clinton’ın kazandığı seçim sonrası 24 yıl sonraki ilk zaferi olacak. Son anketlere göre Trump, ülke genelinde de Demokrat rakibi Biden’ın gerisinde bulunuyor.

Trump bugün Arizona eyaletinde iki şehirde, havalimanlarında miting düzenleyecek.

Biden’sa bugün Corona virüsü salgınıyla ilgili bilimadamları ve sağlık görevlilerinden oluşan bir heyetten brifing alacak ve ardından kendi eyaleti olan Delaware’de bir konuşma yapacak. Biden, konuşmasında salgınla mücadele konusundaki planlarından bahsedecek.