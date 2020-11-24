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ABD’de Seçimin Ardından Geçiş Süreci Resmen Başlıyor

24.11.2020 03:27 | Son Güncelleme:
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ABD’de Seçimin Ardından Geçiş Süreci Resmen Başlıyor

ABD’de seçimlerin ardından bir sonraki yönetime geçiş sürecinin resmi olarak başlatılmasından sorumlu kurum olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy, seçilmiş başkan Joe Biden’ı yönetimin geçiş sürecini resmen başlatmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdi

ABD’de seçimlerin ardından bir sonraki yönetime geçiş sürecinin resmi olarak başlatılmasından sorumlu kurum olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA) yetkilisi Emily Murphy, seçilmiş başkan Joe Biden’ı yönetimin geçiş sürecini resmen başlatmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirdi.

Haberi ilk olarak Emily Murphy’nin seçilmiş başkan Joe Biden’a gönderdiği mektuba ulaşan CNN televizyonu duyurdu.

Joe Biden’ın ekibinin geçiş sürecinde kullanacağı federal fonlara erişiminin sağlanmasını da sağlayacak olan bu adım uzun bir süredir bekleniyordu. Trump yönetiminin Genel Hizmetler İdaresi’ne geçiş sürecinin resmi olarak başlatılmaması konusunda baskı yaptığı yorumları yapılmış, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise bunu geçtiğimiz hafta yalanlamıştı.

Trump’ın seçim kampanyasının 3 Kasım sonuçlarına ilişkin hukuki itirazlarından sonuç alamamasının ve eyaletlerin de seçim sonuçlarını onaylama sürecine girmesinin ardından Emily Murphy’den beklenen açıklama Pazartesi günü geldi.

Biden’ın ekibi geçiş sürecinde kullanılacak bu fonlara erişimi olmadığı için bu dönemde maddi kaynak elde etmek için destekçilerinden bağış istemişti. Bu kararla birlikte, Joe Biden'ın ekibi geçiş süreci sırasında ihtiyaç duyduğu federal fonlara erişiminin de önü açılmış oldu.

“Kararı kimsenin yönlendirmesiyle almadım”

Emily Murphy, kaleme aldığı mektupta “Hayatımın büyük bir kısmını kamu hizmetine adadım, her zaman doğru olanı yapmaya gayret ettim. Bu karara eldeki veriler ve kanunlara dayanarak bağımsız bir şekilde vardığımı bilin. Beyaz Saray ya da GSA’dakiler dahil olmak üzere Yürütme’den herhangi bir yetkiliden kararımın içeriği ya da zamanlamasına ilişkin, doğrudan ya da dolaylı olarak baskı görmedim. Açık olmak gerekirse bu konudaki kararımı geciktirmem konusunda bir yönlendirme olmadı” ifadelerini kullandı.

“Tehdit edildim ama her zaman yasalara bağlı kaldım”

Emily Murphy, kendisine, ailesine ve Genel Hizmetler İdaresi’ndeki personele yönelik internet üzerinden ve telefonla tehditler geldiğini; kendisinin bu tehditler karşısında her zaman kanunlara bağlı kaldığını vurguladı.

Amerikan kamuoyunda sürece ilişkin tartışmalara atıfta bulunan Emily Murphy, “Genel Hizmetler İdaresi hukuki anlaşmazlıkların ve yeniden sayımların sonucunu dayatmaz. Anayasa, federal yasalar ve eyalet yasaları bu konuları seçimin onaylanması sürecine ve yetkili mahkemelerce alınan kararlara bırakır” diye yazdı.

Yasada değişiklik çağrısı

Genel Hizmetler İdaresi’nin anayasaya dayanan seçim sürecinin üzerinde görülmemesi gerektiğini belirten Emily Murphy, ABD Kongresi’ne 1963 yılından bu yana yürürlükte olan Başkanlık Geçiş Süreci Yasası’nda değişiklik yapılmasını değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Murphy, Genel Hizmetler İdaresi'nin seçimi kimin kazandığını belirlemek ya da kazananı onaylamak gibi bir görevinin olmadığının da altını çizdi.

Trump: “Davamız güçlü şekilde devam ediyor”

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, “Emily Murphy’ye ülkemize bağlılığı ve sadakati sebebiyle teşekkür etmek istiyorum. Taciz edildi, tehdit edildi, istismar edildi. Onun, ailesinin ve GSA çalışanlarının böyle bir şey yaşamasını istemem. Davamız güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu iyi mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanacağımıza inanıyorum. Yine de ülkemizin çıkarı için Emily ve ekibinin ilk aşamada uygulanacak protokollere ilişkin gerekenleri yapmalarını tavsiye ettim. Kendi ekibime de aynı şeyi söyledim” dedi.

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