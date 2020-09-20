ABD’de Seçimin Sonucunu Karasızlar mı Belirleyecek?

Amerika’da seçimlere artık 1.5 aylık bir süre kaldı. Seçim günü yaklaştıkça anketlerin sayısı da artıyor. Anketler, kararsızların başkanı belirleyebileceğini ortaya koyuyor.

Sadece başkanı değil, Senato’nun kaderini de kararsızlar belirleyecek gibi. Seçilecek başkanın planlarını kolayca hayata geçirebilmesi için Senato’da çoğunluğun da kendi partisinden olması gerektiği düşünüldüğünde kararsızların bu seçimlerdeki önemi daha artıyor.

3 Kasım’daki seçimlere sayılı günler kala anketler birbiri ardına geliyor.

Reuters/Ipsos’un hafta içindeki anketine göre Biden Trump’ın 9 puan önünde. Ankete göre Biden yüzde 50, Trump yüzde 41 oy bandında.

Ancak ankette dikkat çeken bir diğer sonuç seçmenlerin yüzde 9’unun henüz karar vermemiş olması.

Seçime kadar iki isim arasında yapılacak tartışma programları,kalan sürede kampanyaların etkileri de düşünüldüğünde bu oran 3 Kasım akşamı Beyaz Saray’da 4 yıl boyunca oturacak ismin belirlenmesinde önemli bir etken olabilir. Üstelik verdiği kararı seçim gününe kadar değiştirebileceğini belirten seçmenler de olduğu hesaba katıldığında seçmenin önemli bir bölümünün sandığa temkinli yaklaştığına dikkat çekiliyor.