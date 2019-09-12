ABD’de Seçimler Öncesinde Gözler Ekonomide

Amerika 2020 Başkanlık seçimlerine yaklaşırken Trump yönetimi için en önemli konuların başında ekonomi geliyor. Ekonomik resesyon söylentilerinin tüketici güveni kırmasından ve Amerikalılar’ı endişeye sürüklemesinden kaygı duyuluyor. Konuyla ilgili olarak Washington Post ve ABC haber kurumlarının ortak hazırladığı “Amerikan Ekonomisi Resesyona mı Giriyor?” anketinin sonuçları kadar Başkan Trump’in faiz konusunda Çarşamba günü attığı Tweetler’in de de bu hafta piyasaları etkilemesi bekleniyor. 2-5 Eylül arasında yapılan ankete göre, katılımcıların %60’ı önümüzdeki bir yıl içinde resesyonun "çok muhtemel" ya da "biraz muhtemel" olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 56'sıysa halen ekonominin "mükemmel" ya da "iyi" olduğuna inanıyor. Başkan Trump sık sık ekonominin iyi durumda olduğuna vurgu yapsa da , Fed Merkez Bankasının faiz düşürmesi yönünde yaptığı baskıları da giderek arttırıyor. Dün sabah Twitter üzerinden gönderdiği mesajda Başkan Trump, Fed'in yıllık faiz oranın sıfır seviyesine ya da daha altına düşürmesi ve ardından borcunu yeniden finanse etmeye başlaması gerektiğini söyledi ve aynı zamanda vadelerin kayda değer bir şekilde uzatılabileceğini belirtti.

Trump, söz konusu mesajında, "Harika bir para birimine, güce ve bilançoya sahibiz. ABD daima en düşük faizi ödemeli" ifadelerini kullandı. Trump mesajında Fed ve kendi atadığı Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini daha da ağırlaştırdı. Trump Twitter üzerinden gönderdiği mesajda “Enflasyon yok! Jay Powell ve Fed'in diğer ülkelerin zaten yaptıklarını yapmamıza olanak tanımamaları sadece bir saflık. Hayatta bir kez gelebilecek bir fırsatı 'Mankafalar' yüzünden kaçırıyoruz" dedi. Başkan Trump 30 Ağustos’ta gönderdiği bir Tweet’te negatif faiz oranlarına karsı olduğunu söylemişti, ancak dün ‘ABD’nin dağ gibi dış borcu’nu ödemek için bunun gerekli olduğunu savundu. Peki negatif faiz oranı ABD ekonomisi için en akıllı çözüm mü? Uzmanların bu konudaki görüşleriyse çeşitli. Negatif faiz Avrupa Merkez Bankası (AMB), İsviçre Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası tarafından, krediler için talebi artırmak ve durgun ekonomilerini desteklemek için kullanılıyor. Ama bankaların bu kararının ekonomik anlamda başarılı olmadığını düşünen uzmanların sayısı az değil. Yeni elde edilen akademik verilere göre bu alışılagelmemiş ekonomik politika, bankaları zor durumda bırakıyor, ekonomik büyümeyi azaltıyor ve belki de ABD açsından en önemli konu olan emeklilerin birikimlerinin azalmasına sebep oluyor.

Negatif faiz oranlarının şu ana kadar kötü duruma soktuğu bankalardan birisi Deutsche Bank. Uzmanlar aynı politikanın Amerikan ekonomisini de yerle bir edebileceğini düşünüyor. Amerika’da her gün 10 bin kişinin 65’i yani emeklilik yaşına geldiği göz önünde bulundurulursa Başkan’ın faiz indirme politikası seçimlere doğru yaklaştığımız şu günlerde ters tepebilir. Diğer yandan eğer ekonomi Başkan Trump ve yönetiminin iddia ettiği kadar güçlüyse, neden 2008’deki kriz sırasında alınan önlemlerden bile daha ileri gidiliyor? İste bu soruların cevabı verilmez ve ekonomik gerileme engellenemez ise başkan Trump’ın 2020 seçimlerini kazanma şansı oldukça düşük görünüyor. Çin’le ticaret savaşında sular duruluyor mu? Çarşamba günü piyasalar için önemli olan diğer bir haberde Çin’den geldi. Çin’in iki ülke arasında Washington’da yapılacak olan müzakereler öncesinde ABD’den gelecek bazı ürünlere uygulayacağını açıkladığı vergileri erteleyeceğini açıklaması üzerine Başkan Trump da Çin’e uygulanacak olan vergileri iki hafta ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.