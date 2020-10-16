ABD’de Seçimler Öncesinde Silah Satışlarında Artış

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde anketler Demokrat aday Joe Biden’ı önde gösterdikçe silah üreticilerinin hisseleri de artıyor. Biden’ın silah sahibi olma konusunda getirmek istediği yeni düzenlemelerin bu artışta etkili olduğu sanılıyor. Ayrıca Corona virüsü salgını ve ülke genelinde ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olayları da bu dönemde silah satışını arttıran nedenler arasında gösteriliyor. Başkan Donald Trump da sık sık Demokratlar’ın ve Joe Biden’ın seçimi kazanması halinde Amerikalılar’ın silah sahibi olma hakkını ellerinden alacağını söylüyor. Silah üreticileri Smith & Wesson ve Sturm Ruger şirketlerinin hisseleri Eylül ayının sonundan bu yana yüzde 8 arttı. Bu durum Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasında 29 Eylül’de yapılan canlı tartışmanın ardından Biden’ın anketlerde arayı açmasına denk geliyor. Smith & Wesson şirketinin CEO’su Mark Smith, geçen ay yaptığı açıklamada artan talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Silah regülasyonlarını destekleyen Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in seçimi kazanmasının silah satışlarını daha da arttırabileceği yorumu yapılıyor. Özellikle Demokratlar’ın Senato’da çoğunluğu Cumhuriyetçiler’den devralması Demokratlar’ı Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluk durumuna getireceği için silah düzenlemeleriyle ilgili tasarıların yasalaşmasının daha kolay olması bekleniyor. RealClearPolitics sitesi Biden’ın seçimlerde Trump’ı geçme olasılığını 29 Eylül’de yapılan canlı tartışma programından önce yüzde 55 olarak gösterirken tartışmadan sonra bu oranı yüzde 65’e çıkardı. Smith & Wesson’un hisseleri bu yıl yüzde 135 artarken Sturm Ruger’ın hisseleri yüzde 51 yükseldi. Sturm Ruger şirketinin hisseleri Demokrat Başkan Barack Obama’nın ilk kez seçimi kazandığı 2008 yılının Kasım ayından Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği 2016’ya kadar sekiz yılda neredeyse yüzde 900 yükseldi. Sturm Ruger’ın hisseleri Trump’ın başkanlığı dönemindeki yıllardaysa yalnızca yüzde 10 yükseldi.