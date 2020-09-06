ABD’de Seçimlere Kısa Süre Kala Üslup Sertleşiyor

Amerika’da seçimlere 2 ay kaldı ve iki aday, Başkan Donald Trump’la Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki yarış sertleşiyor. Bazı uzmanlar bu seçimlerin ülke tarihindeki en sert kampanyaya sahne olacağını belirtiyor. Trump, Biden’la ilgili tartışmalı iddialar ortaya atarken, Biden da kendini savunmaya çalışıyor. Bu seçim süreci daha öncekilerden oldukça farklı. Corona virüsü salgını nedeniyle sokaklarda bir seçim havası yok ama bu sefer nerdeyse hiç olmadığı kadar sert ifadeler, komplo teorileri olarak nitelenen iddialar ve bölünmüş bir ülke söz konusu. Özellikle Trump Demokrat Parti ve Biden’a yönelik suçlamalarının dozunu arttırıyor. Başkan Trump, bir açıklamasında Biden’ı karanlık gölgelerin kontrol ettiğini söyledi. Biden’ın sürekli inkar etmesine rağmen Trump Demokrat Partili rakibinin gerçekte “sosyalist” olduğunu, polise kaynak aktarmayacağını ve sokaklara kaosun hakim olacağını iddia etti. Trump sadece söylemini sertleştirmekle kalmıyor bazılarına göre açıklamalarıyla ülkede kutuplaşmayı da arttırıyor ve bunun seçimde kendisine yarayacağını düşünüyor.

Polis tarafından vurulan ve felç kalan siyah Jacob Blake’i bir kez bile dile getirmemesi, olayın meydana geldiği Kenosha ziyaretinde güvenlik güçlerine destek açıklamaları ve protestoculara yönelik sert sözlerine dikkat çekiliyor. Ülkede ırk ayrımcılığının yine tartışıldığı bir dönemde kullandığı dil eleştirilmesine rağmen Trump konuşma tarzının ırklar arasında köprü olmada yardımcı olduğu düşüncesinde. Trump’a göre siyah toplum da suçun durması için polisin kendilerine yardımcı olmasını istiyor. Trump’ın Biden’a ve Demokratlara yönelik sert açıklamaları, yapıcı olmamakla eleştirilen söylemlerinin önemli nedenlerinden biri anketlerde Demokrat rakibinin hala gerisinde olması. Son yapılan anketlerde Biden Trump karşısında ülke genelinde önde ancak daha önce 12 puana kadar yükselen fark bugünlerde azalmış görünüyor. Bazı kararsız eyaletlerde de iki isim arasında oy farkı anketlere göre daralıyor. Uzmanlar buna, seçim tarihinin yaklaşmasıyla insanların konuyu daha ciddiye almaya başlamasını gerekçe olarak gösteriyor.