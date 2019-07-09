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ABD’de sel felaketi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington başta olmak üzere Maryland ve Virginia eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar sular altında kaldı.Washington’da şiddetli fırtına ve yağışlar sel felaketine yol açtı.

ABD’nin başkenti Washington başta olmak üzere Maryland ve Virginia eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar sular altında kaldı.
Washington’da şiddetli fırtına ve yağışlar sel felaketine yol açtı. Şehrin batısındaki birçok nokta da bir saat içinde sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeniyle bazı uçuşlar ertelenirken tren seferlerinde aksaklık yaşandı. İtfaiye ekipleri, sel nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtardı. Yapılan açıklamada, yaralanan ya da ölen olmadığı kaydedildi. Sağanak yağış, Ulusal Arşiv Müzesi’nde elektrik kesintisine neden oldu.
Virginia eyaletlerinde de etkili olan yağışlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bazı caddelerde suyun 3 metre yükseldiği belirtildi. Virginia Square Metro İstasyonu’nu su basması sonucu seferler iptal edildi. Maryland eyaletini de vuran şiddetli yağışlar, uçak seferlerinin ertelenmesine neden oldu.

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