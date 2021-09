ABD'de Sel ve Fırtına Kaynaklı Can Kaybı Sayısı En Az 44'e Yükseldi

Ida Kasırgası’nın uzantısının vurduğu ABD’nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde can kaybı sayısı en az 44 kişi oldu. Yetkililer sayının artmasından endişe edildiğini belirtiyorlar.

Şiddetli rüzgarların getirdiği aşırı yağışlar ciddi su baskınları ve sele neden oldu. Sel ve su baskınları nedeniyle New York’ta en az 13 kişi hayatını kaybetti. New Jersey valise Phil Murphy’de New York’a komşu eyalette en az 23 kişinin öldüğünü açıkladı.

New York’ta ölenlerde 3 kişinin Queens’te apartmanların bodrum katlarında kalan kişiler oldukları benzer şekilde New Jersey’de de 4 kişinin apartman bodrumunda hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Karayollarında da sele neden olan yağmur nedeniyle New Jersey’de en az 4 kişinin araçlarının içerisinde boğularak can verdikleri ifade edildi. Bölgede çok sayıda araç da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Bazı kişilerin de selin neden olduğu yıkıntıları temizlemeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği açıklandı.

Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre Maryland eyaletinde de iki ayrı hortum etkili olurken biri Baltimore’da diğeri de Annapolis’te iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Maryland eyaletinin Rockville bölgesinde annesini evlerine dolan sudan kurtarmaya çalışan 19 yaşında bir genç olduğu belirtildi.

Ida Kadırgası’nın karaya ilk ulaştığı nokta olan ülkenin güneyindeki Louisiana’da da can kaybı sayısının 9 kişiye yükseldiği açıklandı.

Pensilvanya ve Philadelphia’da da halen daha yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediği ifade ediliyor. Philadelphia’da da su baskınları nedeniyle 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Ida Kasırgası’nın karaya giriş yaptığı Louisiana’dan binlerce kilometre uzakta kuzeydoğu eyaletlerine ulaşan rüzgarların getirdiği bulutlar bölgede tarihi rekor seviyesinde yağışlara neden oldu. Bölgede metrekareye 15 ila 20 cm yağış düştü. Yetkililer bu yağışın çok kısa bir süre içerisinde düşmesinin sel ve su baskınlarına neden olduğunu söylüyorlar.

Ulaşımda aksamalar sürüyor

New York’ta sel yüzünden dün akşam tamamen durdurulan metro seferleri günün ilk saatlerinde başladı ancak 18 metro istasyon ve sinyalizasyon sisteminin selden hasar görmesi nedeniyle metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor. Kentin banliyö trenleri ve şehirler arası tren seferlerinde birçok iptaller yaşanıyor.

Demiryolu şirketi Amtrak, Albany ve New York arasındaki tüm trenleri seferlerini iptal etti. New York’la Long Island’ı bağlayan tren hattında uzun saatler durdurulan seferlere kısmen yeniden başladı.

New Jersey’de Atlantic City hattı hariç tüm New Jersey demiryolu seferleri askıya alındı. New York’un havaalanları JFK, La Guardia Havalimanı'nda da yüzlerce uçuş iptal edildi ya da ertelendi. Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda en az 370 uçuş iptal edildiği bildirildi.

Ida tropikal fırtınasının şimdiye kadar yaşattığı can kayıpları dışında yaklaşık 80 milyarlık hasara yol açtığı belirtildi.

Biden FEMA'yı devreye soktu

Başkan Joe Biden Perşembe günü Ida Kasırgası ile ilgili açıklamalarına, kasırganın ABD’nin kuzeydoğusundaki etkisi ile başladı. Biden bir gecede onlarca can alan şiddetli sel ve hortumlarla ilgili New York ve New Jersey valileri ile görüştüğünü, Pennsylvania valisi ile de görüşmeyi planladığını söyledi.

Bu eyaletlere rekor yağmur yağdığını söyleyen Biden, ‘’New York Eylül ayının ilk gününde, genellikle tüm ay gördüğünden daha fazla yağmur aldı” dedi.

Biden, Ulusal Meteoroloji Dairesi'nin Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'da ilk kez sel acil durumu ilan ettiğine dikkat çekti ve New York metrosunda mahsur kalan insanlara yardım eden müdahale ekiplerini övdü.

Biden, "Çok fazla hasar var. Valilere şunu açıkça söyledim: Federal Acil Durum Yönetim Dairesi'ndeki (FEMA) ekibim, gereken tüm yardımı sağlamaya hazır" diye konuştu.

Başkan Biden ayrıca Enerji Bakanlığı'na, Ida Kasırgası sonrasında akaryakıt dağıtımını sürdürmek için Stratejik Petrol Rezervi (SPR) dahil tüm araçları kullanma talimatı verdiğini açıkladı.

Federal Havacılık Dairesi’ne de kasırganın enerji altyapısına verdiği hasarı incelemek için drone’lara izin vermesi talimatı veren Biden, "Ida'nın vurduğu bölgenin, ulusumuzun petrol üretimi ve rafineri altyapısının önemli bir merkezi olduğunu bilmek önemli’’ ifadelerini kullandı.