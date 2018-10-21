NBC kanalına konuşan Demokrat Parti'den Senatör Richard Durbin de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisinin resmi olarak ülkesine yollanması gerektiğini belirtti.

Corker, bu işin parçası olan herkese yaptırım uygulanmasını istedi.

"Benim düşünceme göre Muhammed Bin Salman bunun parçası, verdiği emir sonrasında bu kişi (Kaşıkçı) kasten öldürüldü." ifadesini kullanan Corker, Bin Salman'ın bu olayın bir parçası olduğunun ortaya çıkması durumunda uluslararası toplumun ortak bir tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Bob Corker, CNN kanalına yaptığı açıklamada, Bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının bir parçası olduğunu söyledi.

Kongre'den Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörler, bugün katıldıkları televizyon programlarında Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

WASHINGTON (AA) - ABD'de çok sayıda Senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı suçlayarak Riyad yönetimine karşı sert adımlar atılması çağrısı yaptı.

- "Suudi Arabistan'a sert bir cevap vermeliyiz"

CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Thom Tillis de Suudi Arabistan'a sert bir cevap vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bu olayın sonuna kadar takipçisi olmalıyız. Suudi Arabistan'da tepeden emir alınmadan böyle bir olaya kalkışılmaz. Sorumlu kişi bulunup, hesabı sorulmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden Lindsey Graham da "Beni, bu olayı Bin Salman'ın yaptırmadığına asla inandıramazsınız." diyerek, "Suudi Arabistan bir müttefikimiz. Fakat bu tavır normların dışındadır ve bu olaya karışanlar ortaya çıkarılmalıdır. Suudi Arabistan bir ülkedir, Bin Salman ise insan. Bu ikisini ayırt etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Temsilcisi Adam Schiff ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 2 ülke arasında gerileme neden olacağının altını çizerek, "Silah satışını durdurmalıyız ve askeri desteği çekmeliyiz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi ciddi bir şekilde gözden geçirmeliyiz." dedi.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

