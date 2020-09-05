ABD’de Sendikalardan Protestolarla Dayanışma İçin İş Bırakma Tehdidi

ABD’de Çalışma Bayramı (Labor Day) öncesinde milyonlarca çalışanı temsil eden sendikalar Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemli) hareketine destek vermek üzere iş bırakmaya onay verme tehdidinde bulunuyor. AP haber ajansıyla paylaşılan yazılı açıklamada, ülke genelinde öğretmenler, otomobil sektörü çalışanları, kamyon şoförleri, din adamları ve daha birçok çalışanı temsil eden sendika liderleri polis reformu ve sistematik ırkçılık konusunda yerel ve federal yetkilileri adım atmaya zorlamak amacıyla protesto taktiklerini sertleştirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi. Açıklamada, “Polisin Siyahları, silahlı beyaz milliyetçilerin göstericileri öldürdüğü, milyonlarca kişinin giderek daha da çaresiz kaldığı bu statükonun adil olmadığı ve sürdürülemeyeceği çok açık” denildi. Yazılı açıklamada imzası bulunanlar arasında Amerikan Eyaletler İlçeler ve Belediye Çalışanları Federasyonu, Uluslararası Hizmet Sektörü Sendikası ve Ulusal Eğitim Derneği’nin bağlantılı olduğu sendikalar yer alıyor.

ABD’de işçi hareketi siyah George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak öldüğü 25 Mayıs’tan bu yana tepkisini dile getiriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında örgütlü işçi hareketi hizmet sektöründen, fast-food zincirlerinde çalışanlara kadar geniş bir grup olarak Corona virüsü salgınında çalışmak zorunda olan ve ağırlıklı olarak Siyah ve Latin kökenlilerden oluşan kesim için yeterli önlem alınmamasını protesto etmişti. “Adaletsiz statükoyu durdurma gücümüzün olduğunu hatırladık” Ağustos ayında Jacob Blake’in Wisconsin’de beyaz bir polis tarafından sırtından yedi kez vurulmasının ardından, sendika liderleri geçtiğimiz hafta olayı protesto ederek lig maçlarının ertelenmesine yol açan sporcularınkine benzer bir adım atacaklarını söylüyor. ABD’de pek çok dalda sporcuların polis şiddeti ve ayrımcılığı protesto etmesi sebebiyle basketbol, beyzbol ve tenis maçları oynanamamıştı. Sendika liderleri yaptıkları yazılı açıklamada, “Sporcular bize grev yaptığımızda ya da iş bıraktığımızda, adaletsiz bir statükoyu durdurma gücümüzün olduğunu hatırlattı” dedi.