ABD’de Sendikalardan Protestolarla Dayanışma İçin İş Bırakma Tehdidi

ABD’de Çalışma Bayramı (Labor Day) öncesinde milyonlarca çalışanı temsil eden sendikalar Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemli) hareketine destek vermek üzere iş bırakmaya onay verme tehdidinde bulunuyor.
AP haber ajansıyla paylaşılan yazılı açıklamada, ülke genelinde öğretmenler, otomobil sektörü çalışanları, kamyon şoförleri, din adamları ve daha birçok çalışanı temsil eden sendika liderleri polis reformu ve sistematik ırkçılık konusunda yerel ve federal yetkilileri adım atmaya zorlamak amacıyla protesto taktiklerini sertleştirmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.
Açıklamada, “Polisin Siyahları, silahlı beyaz milliyetçilerin göstericileri öldürdüğü, milyonlarca kişinin giderek daha da çaresiz kaldığı bu statükonun adil olmadığı ve sürdürülemeyeceği çok açık” denildi.
Yazılı açıklamada imzası bulunanlar arasında Amerikan Eyaletler İlçeler ve Belediye Çalışanları Federasyonu, Uluslararası Hizmet Sektörü Sendikası ve Ulusal Eğitim Derneği’nin bağlantılı olduğu sendikalar yer alıyor.
ABD’de işçi hareketi siyah George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak öldüğü 25 Mayıs’tan bu yana tepkisini dile getiriyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında örgütlü işçi hareketi hizmet sektöründen, fast-food zincirlerinde çalışanlara kadar geniş bir grup olarak Corona virüsü salgınında çalışmak zorunda olan ve ağırlıklı olarak Siyah ve Latin kökenlilerden oluşan kesim için yeterli önlem alınmamasını protesto etmişti.
“Adaletsiz statükoyu durdurma gücümüzün olduğunu hatırladık”
Ağustos ayında Jacob Blake’in Wisconsin’de beyaz bir polis tarafından sırtından yedi kez vurulmasının ardından, sendika liderleri geçtiğimiz hafta olayı protesto ederek lig maçlarının ertelenmesine yol açan sporcularınkine benzer bir adım atacaklarını söylüyor.
ABD’de pek çok dalda sporcuların polis şiddeti ve ayrımcılığı protesto etmesi sebebiyle basketbol, beyzbol ve tenis maçları oynanamamıştı.
Sendika liderleri yaptıkları yazılı açıklamada, “Sporcular bize grev yaptığımızda ya da iş bıraktığımızda, adaletsiz bir statükoyu durdurma gücümüzün olduğunu hatırlattı” dedi.
Açıklamada, “Yerel ve federal yönetime polis teşkilatlarına yatırım yapılmaması, milyarder sınıfının çalarak elde ettiği zenginliğin yeniden dağıtılması, halkın huzur, barış ve bolluk içinde onurlu bir şekilde yaşaması için gereken sağlık sigortası imkanı, barınma, iş imkanı, nakit yardımı ve güvenli çalışma koşulları gibi şeylere yatırım yapılması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
ABD’de ırksal adalet ve işçi hareketleri arasındaki ilişki
ABD’de bazı sendikaların cinsiyet ve ırk sebebiyle işçileri dışlama tarihi olsa da, ırksal adalet ve işçi hareketler arasındaki bağlantı çok eskiye dayanıyor. Bu ilişki en çok 1963 yılında siyahların haklarını savunan Martin Luther King ve Kongre üyesi John Lewis’in öncülüğünde düzenlenen İstihdam ve Özgürlük İçin Washington Yürüyüşü sırasında somut şekilde görüldü.
New York Üniversitesi’nden medeni haklar tarihçisi Thomas Sugrue’ye göre, medeni hak aktivistleri ve işçi hareketleri arasında tarihten gelen işbirliğinin sonucu olarak bugün Siyah çalışanların iş gücünün diğer kısmına kıyasla sendikalaşma olasılığı daha yüksek.
Sugrue, özellikle siyahların işçi hareketindeki önemi sebebiyle ikisi arasındaki bağlantının daha da güçlendiğine dikkat çekiyor.