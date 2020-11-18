ABD'de Seyahat Harcamaları 600 Milyar Dolardan Fazla Düştü

Tüm dünyada etkili olan ve ABD’yi de çok sert şekilde vuran COVID-19 salgını nedeniyle Amerikalıların seyahat harcamaları yüzde 40 civarında azaldı. Salgın öncesi rakamlara ancak 2024 yılında erişilebileceği tahmin ediliyor.

Amerika Seyahat Birliği tahminine göre 2019 yılında 1,13 trilyon dolar olan seyahat harcamalarının bu yıl 617 milyar dolar azalarak 622 milyar dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Seyahat harcamalarının azalması nedeniyle şu ana kadar bu sektörde çalışan 3,5 milyon kişinin işlerini kaybettiği, hükümet yardımı olmazsa 1 milyon kişinin daha işsiz kalacağı belirtiliyor.

Öte yandan ABD’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da yüzde 75 oranında bir azalma görüldüğü bunun da 119 milyar dolarlık bir harcama eksikliğine işaret ettiği vurgulanıyor. ABD, Corona virüsü salgını nedeniyle hali hazırda Avrupa ülkeleri, Çin ve Brezilya’dan gelenleri ülkesine kabul etmiyor.

Amerika Taşımacılık Dairesi de ülkedeki havayolu şirketlerinin Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında daha az yolcu taşıdığını açıkladı. Havayolu şirketleri Kasım ayındaki talebin de yine aynı oranda düşük olduğunu dile getiriyorlar.