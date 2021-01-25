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ABD'de seyahat yasakları yeniden gündemde

25.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Brezilya, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerinin birçoğundan gelen kişilere seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, pandemi nedeniyle İngiltere, Brezilya, İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerinin birçoğundan gelen kişilere seyahat yasağını yeniden yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi Joe Biden'ın konuyla ilgili kararnameyi bugün imzalayacağını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump bir hafta önce seyahat yasağının kaldırılması talimatı vermişti. Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada ABD'ye seyahatların 26 Ocak tarihinden itibaren güncel ve negatif test sonucu ile mümkün olacağı belirtilmişti. Biden'ın ekibi ise bir açıklama yaparak başkanlık devir tesliminin ardından yasağın yeniden yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 19 Ocak tarihinde Twitter üzerinden "Pandemi kötüleşirken ve daha bulaşıcı varyantlar tüm dünyada ortaya çıkarken uluslararası seyahat kısıtlamalarını kaldırmanın zamanı değil" açıklaması yapmıştı.

Mart ayından bu yana Avrupa ülkelerinden gelen yabancılar bazı istisnalar hariç ABD'ye seyahat edemiyor. Trump ayrıca Çin, İran ve Brezilya'dan gelenlere de sert seyahat yasakları koymuştu.

ABD'den ve diğer riskli bölgelerden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gelişlerde de kısıtlamalar yürürlükte. Almanya'da ABD'den gelen kişilere negatif test sonucu gösterme mecburiyeti bulunuyor.

Çarşamba günü yemin töreniyle başkanlık görevine başlayan Joe Biden koronavirüsle mücadeleyi en önemli hedeflerden biri olarak tanımlamıştı. Salgının uzun süredir kontrolden çıkmış olduğu ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre vaka sayısı 25 milyonu aştı. Salgında koronavirüse bağlı can kayıplarının sayısı ise yaklaşık 420 bin.

AFP,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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