ABD’de Siber Casusluk Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Çin uyruklu beş kişiyle Malezyalı iki işadamının, video oyunlarından demokrasi yanlısı eylemcilere kadar uzanan farklı kişi ve alanları hedef alan siber korsanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlandıklarını açıkladı. Federal savcılar, Çin vatandaşlarının ABD ve yabancı ülkelerde 100'den fazla şirkete siber saldırı düzenlemekle suçlandığını bildirdi. Bu şirketler arasında yazılım firmaları, bilgisayar üreticileri, telekomünikasyon şirketleri, sosyal medya ve video oyunları firmaları, kar amacı gütmeyen kurumlar, üniversiteler, düşünce kuruluşları, siyasetçiler ve Hong Kong'daki sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

ABD'li yetkililer, siber saldırganların Pekin adına çalıştıkları suçlamasında bulunmadı. Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen, Çinli yetkililerin siber casusluk faaliyetlerini gözardı ettiklerini söylemekle yetindi.

Rosen, "Çinli yetkililerin bilgisayar korsanlarına karşı yasaların uygulanması konusunda en az Amerika'da ve benzer ülkelerdeki güvenlik yetkilileri kadar beceri sahibi olduklarını biliyoruz. Ama bunu yapmamayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.