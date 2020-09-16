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ABD’de Siber Casusluk Suçlaması

16.09.2020 21:28 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Çin uyruklu beş kişiyle Malezyalı iki işadamının, siber korsanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlandıklarını açıkladı

ABD’de Siber Casusluk Suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Çin uyruklu beş kişiyle Malezyalı iki işadamının, video oyunlarından demokrasi yanlısı eylemcilere kadar uzanan farklı kişi ve alanları hedef alan siber korsanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlandıklarını açıkladı. Federal savcılar, Çin vatandaşlarının ABD ve yabancı ülkelerde 100'den fazla şirkete siber saldırı düzenlemekle suçlandığını bildirdi. Bu şirketler arasında yazılım firmaları, bilgisayar üreticileri, telekomünikasyon şirketleri, sosyal medya ve video oyunları firmaları, kar amacı gütmeyen kurumlar, üniversiteler, düşünce kuruluşları, siyasetçiler ve Hong Kong'daki sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

ABD'li yetkililer, siber saldırganların Pekin adına çalıştıkları suçlamasında bulunmadı. Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen, Çinli yetkililerin siber casusluk faaliyetlerini gözardı ettiklerini söylemekle yetindi.

Rosen, "Çinli yetkililerin bilgisayar korsanlarına karşı yasaların uygulanması konusunda en az Amerika'da ve benzer ülkelerdeki güvenlik yetkilileri kadar beceri sahibi olduklarını biliyoruz. Ama bunu yapmamayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Rosen, Çinli zanlılardan birinin bir meslektaşına Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na "çok yakın" olmakla övündüğünü, "çok büyük bir olay olmadıkça" korunacağını söylediğini kaydetti.

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Pekin hükümeti, Amerikalı yetkililerin yönelttiği suçlamalar artmasına rağmen siber saldırılardan sorumlu olduğu suçlamalarını reddediyor.

ABD'li savcılar, beş Çinli siber korsanın yanısıra Malezyalı iki işadamını Amerika, Fransa, Japonya, Singapur ve Güney Kore'deki video oyunu firmalarını neden alan iki siber casusla işbirliği yapmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 46 yaşındaki Wong Ong Hua ve 32 yaşındaki Ling Yang Ching'in Malezyalı SEA Gamer Mall adlı firma aracılığıyla faaliyet gösterdiğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nun ulusal güvenlikten sorumlu bakan yardımcısı John Demers, Malezyalı zanlıların gözaltında olduklarını, ancak ülkelerine iade edilmeye karşı çıkacaklarının sanıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, hesap, sunucu, alan adı ve siber saldırganların mağdurlarından veri almak için kullandığı yüzlerce internet sitesinin ele geçirdiğini bildirdi. Bakanlık, Microsoft'un siber saldırganları engellemek için önlemler geliştirdiğini, firmanın faaliyetlerinin Amerika'nın saldırganları etkisiz hale getirmede "önemli rol oynadığını" kaydetti. Microsoft, konuya ilişkin açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

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