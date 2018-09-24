ABD’de Şiddet İçeren Suçların Oranı 2017’de Azaldı

Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) göre Amerika’da şiddet içeren suç olaylarında iki yıl arka arkaya yaşanan artışın ardından 2017’de düşüş görüldü.

FBI’ın yıllık suç raporuna göre 2017’de 100 bin kişi başına 383 şiddet suçu düştü. Bu 2016 seviyesiyle kıyaslandığında yüzde birlik düşüşe denk geliyor. Rapora göre 100 bin kişiye 5,3 cinayet düşüyor. Bu oran bir yıl önce 100 bin kişiye 5,4’tü.

En yüksek cinayet oranı 29 yıl art arda Louisiana eyaletinde görüldü. Eyalette 100 bin kişiye 12,4 cinayet düşüyor. Büyük kentler arasında St Louis 100 bin kişiye düşen 66,1 cinayetle en yüksek cinayet oranına sahip.

Şiddet içeren suç oranında düşüş 2018’de de devam etmiş görünüyor. İlk veriler genel suç oranının yüzde beş civarında düştüğünü, cinayet oranınınsa yüzde 6’dan fazla düştüğünü gösteriyor.

Adalet Bakanı Jeff Sessions geçen hafta şiddet olaylarındaki ve cinayetlerdeki düşüşü Trump yönetiminin başarılı politikalarına bağlamıştı.

Ancak uzmanlar geçen yıl şiddet olaylarında yaşanan azalmanın ve 2015’le 2016’da yaşanan yükselişin kendine özgü nedenleri olduğu görüşünde.