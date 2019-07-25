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ABD’de Sığınmacılara Yönelik Kısıtlamalar Mahkeme Kararıyla Sürüyor

25.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump yönetiminin, sığınma talepleriyle ilgili yeni kısıtlamalarının mahkemeye taşındığı davada hakim mevcut politikaların devam etmesi yönünde karar aldı

ABD’de Sığınmacılara Yönelik Kısıtlamalar Mahkeme Kararıyla Sürüyor

Başkan Donald Trump yönetiminin, sığınma talepleriyle ilgili yeni kısıtlamalarının mahkemeye taşındığı davada hakim mevcut politikaların devam etmesi yönünde karar aldı. Sözkonusu yeni uygulamalara göre, Amerika’da güneydeki Meksika sınırında sığınma talebinde bulunacakların başvurularının değerlendirmeye alınması için, Amerika’ya ulaşmadan önce bulundukları başka bir ülkede sığınma talebinde bulunup ret yanıtı almış olmaları gerekiyor.

Başta El Salvador, Honduras ve Guetamala olmak üzere çeşitli Orta Amerika ülkelerinden gelerek Amerika’ya Meksika sınırından geçiş yapıp, sığınma talep etmek isteyen göçmenlere yönelik engeller artmaya devam ediyor.

Başkan Trump Temmuz ayının başlarında yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu ve ülkeye sığınmacı olarak girmeye çalışanların, öncelikle sınırları içinde bulundukları diğer ülkelerden sığınma talep etmelerini şart koştu. Yeni kural çerçevesinde, sığınma talep edenlerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başka ülkedeki başvurusunun reddedilmiş olması gerekiyor.

Başkent Bölgesi Göçmen Hakları Koalisyonu ile Mülteci ve Göçmenler İçin Eğitim ve Yasal Hizmetler Merkezi adlı sivil toplum kuruluşları yetkilileri, Trump’ın bu kararının tehlikeli ortamlardan kaçarak sığınma talep eden göçmenlere zarar vereceğini savunarak uygulamanın kaldırılması için dava açmıştı. Ancak davaya bakan hakim Judge Timoth J. Kelly’nin kararı, göçmen hakları savunucularının taleplerini yanıtsız bırakmış oldu.

Kelly kararında, ‘yönetimin mevcut göçmen politikasını devam ettirmesinin halkın çıkarı için uygun’ olduğu sonucuna vardı.

Diğer taraftan, Amerika Sivil Özgürlükler Birliği tarafından da ayrı bir dava açılmıştı. Şimdi gözler San Francisco’daki bu davadan çıkacak karara odaklandı.

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