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  4. ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü

ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Virginia'da düzenlenen ve olaysız geçen gösteriye 22 bin kişi katıldı - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan göstericilere destek verdi

RICHMOND (AA) - ABD'nin Virginia eyaletinde on binlerce silah hakları eylemcisi, eyaletin Demokrat liderliğinin silah kontrolü yasası çıkarma planına karşı gösteri düzenledi.

Göstericilerin sayısı ve protestoya, beyazların üstünlüğünü savunan grupların katılmasının planlanması, 2017'de Charlottesville yaşananlarının tekrarlanması endişesine yol açarken hükümet binası önünde festival havasında geçen gösteri olaysız sona erdi.

Yetkililer, silah yasağına ve Demokrat Vali Ralph Northam'a karşı sloganların atıldığı gösteriye 22 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Dondurucu soğuya rağmen toplanan göstericilerin birçoğunun kamuflaj kıyafetleri giymesi ve orduda kullanılan silahlar taşıması dikkati çekti.

Virgina Valisi Northam, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösterinin olaysız geçmesinden ötürü "minnettar" olduğu, "güvenliği sağlamak için elinden geleni yaparken Virginialıların sesini dinlemeyi sürdüreceği" açıklamasını yaptı.

Demokrat milletvekilleri ise gösterinin, eyalet meclisinde silah kontrolü düzenlemelerini geçirme planlarını etkilemeyeceğini belirtti.

Demokratlar, Virginia'da silah yasalarının sıkılaştırılmasının, toplumu daha güvende kılacağını ve geçen yıl Virginia Beach'dekine benzer silahlı saldırıların önlenmesine yardımcı olacağını savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan göstericilere destek mesajı paylaştı.

Demokrat Partinin Virginialıların ABD anayasasından kaynaklanan haklarını ellerinden almak için çalıştığını belirten Trump, "Bu daha başlangıç. Bunun olmasına izin vermeyin. 2020'de Cumhuriyetçilere oy verin." ifadesini kullandı.

- Charlottesville olayı

James Alex Fields Jr, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde Ağustos 2017'de düzenlenen "Unite the Right" (Sağı Birleştir) başlığı altındaki gösteride, otomobilini ırkçılık karşıtı diğer grubun üzerine sürmesi sonucu 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de ciddi şekilde eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD silah hakları eylemcisi Virginia

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