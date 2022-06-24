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ABD'de silah satışını kısıtlayan tasarı Senato'dan geçti

24.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu, silah satışına bazı kısıtlamalar getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, aile içi şiddetten sabıkası olan kişilerin silah sahibi olmasının zorlaştırılması gibi tedbriler içeriyor.

ABD'de silah satışını kısıtlayan tasarı Senato'dan geçti

Yasa tasarısı, 33 Cumhuriyetçi senatörün ret oyuna karşı, 65 senatörün lehte verdiği oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi senatörlerden 15'i, tasarı lehinde oy kullandı.

Tasarının ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulabilmesi için Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi üyelerin tamamının ret oyu vereceği tahmin ediliyor. Ancak Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunluğa sahip olduğundan tasarının geçmesi için Cumhuriyetçilerin desteği gerekmiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın bugün yapılması planlanıyor.

TASARININ İÇERİĞİ

Senato'da kabul edilen tasarı, aile içi şiddetten sabıkası olan ya da gençliğinde ciddi bir suç işlemiş olan kişilerin silah sahibi olmasını zorlaştırıyor.

Tasarı ayrıca silah satın almak isteyen 21 yaşın altındaki bireylerine geçmişine dair incelemelerin sıkılaştırılmasını ve tehdit olarak değerlendirilen kişilerin silahlarına yetkililerce el konmasını kolaylaştırıyor.

Tasarı ayrıca okul güvenliği, şiddet önleme ve akıl sağlığı programlarına 13 milyar dolar kaynak ayrılmasını öngörüyor.

ABD'Yİ SARSAN SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Dünyada bireysel silahlanmanın en yaygın olduğu ülke olan ABD'de geçen ay Teksas eyaletinin Uvalde kenti ve New York eyaletinin Buffalo kentindeki saldırılar, silah satışıyla ilgili tartışmaları alevlendirmişti. Uvalde'deki ilkokul saldırısında 19 öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybederken bu olaydan 10 gün önce de Buffalo'daki bir süpermarkette 10 kişi öldürülmüştü.

Saldırıların ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi parti, Kongre'nin artık harekete geçmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Kapalı kapılar ardından haftalarca süren görüşmelerin ardından her iki partiden senatörler bu tip saldırıların daha az yaşanmasını sağlayabilecek bazı adımlar konusunda uzlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Biden, tasarının onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hem Uvalde ve Buffalo'daki aileler hem de yaşanan birçok trajik silahlı saldırı bizden eylem talep ediyordu. Bu gece biz de bir eylemde bulunduk" ifadesini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi'nden tasarıyı bir an önce onaylayıp kendisine göndermesini isteyen Biden, özellikle okullardaki çocukların bu yasa sayesinde artık daha güvende olacağını söyledi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise "Bu gece ABD Senatosu bundan sadece birkaç hafta önce birçok insanın imkânsız olarak gördüğü bir şey yapıyor: Neredeyse 30 yılın ilk kaydadeğer silah kontrolü tasarısını geçiriyoruz" dedi. Demokrat senatör, "Bu gece geçirdiğimiz silah kontrolü tasarısı üç sıfatla tanımlanabilir: İki partili, sağduyulu ve hayat kurtarıcı" diye ekledi.

DEMOKRATLARIN TÜM TALEPLERİNİ KARŞILAMADI

Senato'dan geçen yasa tasarısı, Demokratların yıllardır talep ettiği ancak Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı birçok kısıtlamayı içermese de Kongre'nin silah satışıyla ilgili tedbirler konusundaki eylemsizliğini sonlandırması açısından önem taşıyor.

Başta Biden olmak üzere Demokratlar, saldırı tüfeklerinin ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi önlemlerin de alınmasını istiyor.

ABD'de tasarının Senato'dan geçtiği gün Yüksek Mahkeme, tüm Amerikan vatandaşlarının kamuya açık alanlarda kendini koruma amaçlı olarak silah taşıyabilmesinin anayasal bir hak olduğuna hükmetti. Biden, ABD'deki silah lobisinin zafer olarak tanımladığı Yüksek Mahkeme kararından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu söylemişti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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Joe Biden
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