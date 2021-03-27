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ABD’de silahlı çatışmalar: 2 ölü, 8 yaralı

27.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Virginia eyaletinde iki ayrı silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde yerel saatle 23.00 sıralarında silah çatışmalar yaşandı.

ABD’nin Virginia eyaletinde iki ayrı silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde yerel saatle 23.00 sıralarında silah çatışmalar yaşandı. Virginia Beach Polis Şefi Paul Neudigate, polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını tespit ettiğini açıkladı. Neudigate, polisin incelemesi sırasında yakınlarda polise açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu 1 kişinin öldürüldüğünü belirterek, "Çok kaotik bir olay, çok kaotik bir gece yaşıyoruz. İki farklı olay yeri var" diye konuştu.
Silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu şüphelenilen kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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